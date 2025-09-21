Dove vedere Torino-Atalanta

La partita Torino-Atalanta, valida per la 4^ giornata di Serie A sarà trasmessa domenica 21 settembre alle ore 15 in diretta sull’app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q e Sky Glass. Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) e Sky Glass che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all’offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando “Apri DAZN”, comodamente in unico posto e con un unico dispositivo. Su Sky Q e My Sky, la partita è visibile anche sul canale DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky . Per vedere i canali DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area “il mio account” su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere i canali DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Torino e Atalanta

Atalanta e Torino hanno pareggiato l'ultima sfida in Serie A (1-1, 1 febbraio 2025) e non impattano due match di fila nella competizione dal 2017; inoltre, dopo una vittoria e un pareggio nello scorso campionato, i granata potrebbero restare imbattuti per tre gare di fila contro la Dea per la prima volta dal periodo tra settembre 2018 e settembre 2019 (2V, 1N). Il Torino ha vinto due delle ultime quattro gare contro l'Atalanta in Serie A (1N, 1P), gli stessi successi ottenuti nelle precedenti 14 sfide contro la Dea (5N, 7P); i granata hanno inoltre segnato nel primo tempo in ciascuno degli ultimi due incroci e non ci riescono per tre match di fila contro i nerazzurri dal 1994. L'Atalanta ha perso le ultime due trasferte contro il Torino in Serie A, dopo aver ottenuto quattro successi esterni di fila; i bergamaschi non perdono più match consecutivi sul campo dei granata nella competizione dal periodo 2008-2014 (serie di quattro). Il Torino è tornato al successo nell’ultima giornata di Serie A (1-0 contro la Roma), interrompendo una striscia di sette gare senza vittorie e con un solo gol all'attivo (2N, 5P); i granata potrebbero centrare due vittorie di fila in campionato per la seconda volta nel 2025, dopo quelle contro Milan e Monza tra febbraio e marzo. L'Atalanta ha perso solo una delle 10 trasferte disputate in Serie A nel 2025 (7V, 2N), segnando in media 2.5 gol a partita nel parziale; in questo anno solare nessuna squadra, tra quelle sempre presenti nel torneo, ha perso meno match dell'Atalanta fuori casa (un ko anche per Napoli e Roma).