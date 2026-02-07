L'allenatore biancoceleste ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Juventus-Lazio, big match che andrà in scena domenica alle 20.45, a partire dal mercato appena concluso: "La squadra di prima era più pronta, questa è fatta con dei ragazzi da crescere - ha spiegato -. Io sono come i tifosi, a me piace sognare. La Juve con un'intensità così non l'avevo mai vista" FABIANI DURO SUL CASO ROMAGNOLI E ANNUNCIA PEDRAZA

"Mercato? In questo momento mi concentro sulle partite, sapete benissimo come la penso". Alla vigilia di Juve-Lazio, Maurizio Sarri è intervenuto in conferenza stampa e inevitabilmente l'attenzione si è concentrata sulla sessione invernale appena conclusa: "Io credo che la squadra di prima era più pronta, questa è fatta con dei ragazzi che sono da crescere - ha spiegato -. Solo Taylor doveva ritrovare condizione fisica e adattamento al campionato italiano che non è forse il migliore a livello qualitativo, ma a livello di difficoltà è uno dei più difficili. Quindi il suo inserimento sarà più breve, gli altri sono dei ragazzi che possono avere delle qualità ma è un percorso lungo. Tra me e la Lazio c'è un contratto in essere, se non ci sono cose particolari che possono far cambiare opinione a una delle due parti si può andare avanti: io sono come i tifosi, mi piacerebbe sognare, non dico vincere, cosa che in questo momento non possiamo fare. È tutto l'anno che questa squadra deve affrontare grandi difficoltà per motivazioni varie, ci possono dire che siam scarsi ma che non abbiamo affrontato le situazioni cercando delle soluzioni, a volte riuscendoci e altre no. Ora l'obiettivo è far crescere i ragazzi che ci sono e che sono arrivati. Sicuramente nel futuro un giocatore come Basic in una batteria di quattro interni di centrocampo ce lo vedo benissimo".

"Juve così intensa mai vista" "Non so chi giocherà domani, abbiamo tre partite in sei giorni quindi vediamo un po' - ha detto l'allenatore biancoceleste a proposito del big match in programma domenica alle 20.45 -. Stamane abbiamo provato due formazioni diverse e domattina decidiamo. O domani o mercoledì Maldini giocherà. Romagnoli ha fatto 5 giorni di permesso, si sta allenando bene e non vedo differenze rispetto a prima: è un giocatore pronto per andare dentro, o domani o mercoledì. Zaccagni deve rifare il controllo, l'infortunio c'è e speriamo di recuperarlo il prima possibile. Che la partita sia difficile è indubbio, la Juventus con l'intensità degli ultimi 20-25 giorni non l'avevo mai vista. È una squadra difficilissima da affrontare, ha qualità, ha grande riaggressione nelle palle perse, è solida. Viene da una sconfitta su cui si può discutere, perché non ha sbagliato la partita ma sono andati mali gli episodi, ho visto la stessa squadra in salute degli ultimi tempi. Poi giocare in quello stadio sono partite difficili mentalmente, l'aspetto positivo è che nel calcio a priori non vince nessuno. Come sto io? Avendo la fortuna di non leggere e ascoltare niente, vivo questo periodo con grande serenità. Le incazzature vengono non per quello che si dice, ma per fatti reali. Che ci siano discussioni nell'ambiente lavorativo è inevitabile. Ho preso una decisione a inizio anno quando ho saputo che il mercato estivo era chiuso e vado avanti con quella decisione, cerco di andare avanti cercando soluzioni e la mente mia è solo proiettata a quello". Approfondimento Lazio, con la Juve tornano titolari Romagnoli e Tavares