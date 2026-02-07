Dove vedere Genoa-Napoli

La partita Genoa-Napoli valida per la 24^ giornata di Serie A sarà trasmessa sabato 7 febbraio alle ore 18 in diretta sull’app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q e Sky Glass . Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) e Sky Glass che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all’offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando “Apri DAZN”, comodamente in unico posto e con un unico dispositivo. Su Sky Q e My Sky, la partita è visibile anche sul canale DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky. Per vedere i canali DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area “il mio account” su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere i canali DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Genoa e Napoli

Il Napoli è rimasto imbattuto in 24 delle ultime 25 sfide contro il Genoa in Serie A (16V, 8N); l'unico successo del Genoa nel periodo contro i partenopei risale al 6 febbraio 2021 al Ferraris (2-1 con una doppietta dell'ex Goran Pandev). Nelle ultime sette gare al Ferraris tra Genoa e Napoli in Serie A entrambe le formazioni hanno sempre segnato: 24 reti totali nel periodo (3.4 di media a match) - nel periodo cinque successi dei campani, un pareggio e una vittoria dei liguri. Il Genoa arriva da successi casalinghi di fila in campionato contro Cagliari e Bologna. Il Genoa ha guadagnato solo due punti nelle ultime 11 sfide contro formazioni che ad inizio giornata occupavano le prime quattro posizioni in classifica in Serie A; tuttavia uno di questi due punti è arrivato proprio contro il Napoli (2-2 lo scorso 11 maggio al Maradona). Il Napoli ha perso 8 delle 16 trasferte ufficiali in questa stagione (6V, 2N); tra le squadre di questa Serie A, nessuna ha registrato più sconfitte fuori casa nel 2025/26 tra tutte le competizioni (otto anche Lecce e Fiorentina). Antonio Conte ha perso 5 delle 12 trasferte in questa Serie A (6V, 1N); solamente una volta in carriera il tecnico salentino ha registrato più sconfitte fuori casa in campionato (tra Serie A, Serie B e Premier League): 6 nel 2017/18 con il Chelsea (ma in 19 partite). Questa sarà la prima sfida da allenatori tra Daniele De Rossi e Antonio Conte in Serie A; i due si sono già affrontati una volta da calciatori nel massimo campionato: nel successo 4-0 della Roma contro la Juventus l'8 febbraio 2004 all'Olimpico.