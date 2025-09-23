Le vittorie che rendono il Napoli grande
Grande come i 201 centimetri di Lorenzo Lucca, al primo centro stagionale e decisivo nel posticipo contro il Pisa. La squadra di Conte ha faticato più del previsto contro quella di Gilardino, forse anche per colpa delle 'scorie' lasciate dalla Champions League. Di certo da queste partite si capisce la bontà delle scelte fatte sul mercato, per un Napoli primo in solitaria e sempre più maturo
