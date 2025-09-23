Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
il commento

Le vittorie che rendono il Napoli grande

Massimo Ugolini

©Getty

Grande come i 201 centimetri di Lorenzo Lucca, al primo centro stagionale e decisivo nel posticipo contro il Pisa. La squadra di Conte ha faticato più del previsto contro quella di Gilardino, forse anche per colpa delle 'scorie' lasciate dalla Champions League. Di certo da queste partite si capisce la bontà delle scelte fatte sul mercato, per un Napoli primo in solitaria e sempre più maturo

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky Sport Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport e Sky TG24

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky Sport Insider
3
00 al mese
per 3 mesi, poi 6€ al mese

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ