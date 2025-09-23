Buongiorno ko, attesa per squalifica di Guendouzi

Introduzione

Il "monday night" ha lasciato il Napoli a punteggio pieno, ma la brutta notizia per Antonio Conte arriva da Alessandro Buongiorno. Il difensore si è fermato a 10 minuti dal termine del match vinto contro il Pisa, chiedendo il cambio. Per l'azzurro si tratta di risentimento muscolare alla coscia sinistra. "Spero non sia grave", ha detto Conte che aspetta gli accertamenti in programma nelle prossime ore



Il derby di Roma è stato caratterizzato (anche) da due rossi, sventolati in gara e a fine partita. Il Giudice Sportivo fermerà Belhayane e Guendouzi. Il primo, salvo sorprese, starà fermo per un turno. Lo stop del francese invece dipenderà dal contenuto del referto arbitrale. La Lazio aveva perso per infortunio Dele-Bashiru



Sulla panchina del Genoa mancherà Vieira, anche lui oggetto di rosso nella sfida contro il Bologna. Tra quelli che aspettano notizie c'è anche Juric, costretto a sostituire Zalewski e Hien per infortunio. Di seguito la situazione squadra per squadra su squalificati, indisponibili e recuperabili per la 5^ giornata di campionato