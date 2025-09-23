Buongiorno ko, attesa per squalifica di Guendouzi

Introduzione
Il "monday night" ha lasciato il Napoli a punteggio pieno, ma la brutta notizia per Antonio Conte arriva da Alessandro Buongiorno. Il difensore si è fermato a 10 minuti dal termine del match vinto contro il Pisa, chiedendo il cambio. Per l'azzurro si tratta di risentimento muscolare alla coscia sinistra. "Spero non sia grave", ha detto Conte che aspetta gli accertamenti in programma nelle prossime ore
Il derby di Roma è stato caratterizzato (anche) da due rossi, sventolati in gara e a fine partita. Il Giudice Sportivo fermerà Belhayane e Guendouzi. Il primo, salvo sorprese, starà fermo per un turno. Lo stop del francese invece dipenderà dal contenuto del referto arbitrale. La Lazio aveva perso per infortunio Dele-Bashiru
Sulla panchina del Genoa mancherà Vieira, anche lui oggetto di rosso nella sfida contro il Bologna. Tra quelli che aspettano notizie c'è anche Juric, costretto a sostituire Zalewski e Hien per infortunio. Di seguito la situazione squadra per squadra su squalificati, indisponibili e recuperabili per la 5^ giornata di campionato
Quello che devi sapere
Gli infortuni di Buongiorno e Zalewski
- Nel posticipo che ha permesso al Napoli di rimanere a punteggio pieno (vittoria 3-2 contro il Pisa), arrivano brutte notizie per Buongiorno. A pochi giorni dalla sfida contro il Milan, il difensore azzurro ha accusato un risentimento muscolare alla coscia sinistra. Bisogna attendere l'esito degli esami per quantificare il periodo di stop
- Non c'è pace per l'Atalanta di Juric. Scalvini è ai box dalla settimana scorsa. Contro il Torino si sono fermati in due ben prima della fine del primo tempo. Il caso più serio riguarda Zalewski. Per il polacco si parla di sospetto stiramento. Hien invece ha un problema all'adduttore sinistro che però non dovrebbe essere grave
ATALANTA
5^ giornata Juventus-Atalanta
- DE KETELAERE: risentimento fasciale al muscolo ileo psoas sinistro; recuperabile per la sfida contro la Juventus
- HIEN - Problema all'adduttore sinistro. In dubbio per la 5^ giornata
- ZALEWSKI - sospetto stiramento al flessore della coscia. Salta la Juventus
- SCALVINI: lesione muscolo-fasciale di primo grado all’adduttore lungo di destra; possibile rientro dopo la sosta
- SCAMACCA: problema al ginocchio. Lo staff medico non ha ancora pianificato una data per il suo ritorno
- EDERSON: operazione al menisco. Rientro fine settembre inizio ottobre
- BAKKER - Rottura del crociato. Rientro previsto a gennaio 2026
- KOLASINAC - Lesione del crociato anteriore e del menisco esterno. Possibile rientro a inizio novembre
BOLOGNA
5^ giornata Lecce-Bologna su Sky Sport
- HEGGEM - Affaticamento al polpaccio. In dubbio per la 5^ giornata
- IMMOBILE - Lesione del retto femorale. Rientro inizio novembre
- CASALE - Lesione del bicipite femorale. Rientro inizio ottobre
- POBEGA - Lesione del retto femorale. Rientro inizio ottobre
- SULEMANA - Lesione del legamento collaterale mediale. Rientro metà ottobre
CAGLIARI
5^ giornata Cagliari-Inter su Sky Sport
- LUVUMBO - Lesione distrattiva agli adduttori. Tempi di recupero che paiono essersi allungati. Tornerebbe a cavallo della sosta
- RADUNOVIC - Lesione distrattiva di primo grado del soleo. Rientro nella seconda metà di settembre
COMO
5^ giornata Como-Cremonese
- DIAO - Fissurazione ossea alla diafisi. Rientro previsto nella prima metà di ottobre
- VAN DER BREMPT - Lesione al retto femorale. Rientro a metà ottobre
- DOSSENA - Lesione del crociato anteriore. Rientro a ottobre
CREMONESE
5^ giornata Como-Cremonese
- COLLOCOLO - Problema al flessore sinistro. In forte dubbio per la 5^ giornata
- MOUMBAGNA – Problema muscolare alla coscia. In dubbio per il Como
- BIANCHETTI – Ha subìto un colpo alla testa. Nulla di preoccupante. Recuperabile per la gara contro il Como
- SARMIENTO - Problema fisico. In dubbio per la 5^ giornata
- PAYERO - Problema muscolare. Prova il recupero per il Como
FIORENTINA
5^ giornata Pisa-Fiorentina
- LAMPTEY - Problema al ginocchio sinistro. In forte dubbio per la 5^ giornata
- KOUAME' - Lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Rientro non prima di ottobre
GENOA
5^ giornata Genoa-Lazio su Sky Sport
- VIEIRA: squalificato un turno. Non sarà in panchina contro la Lazio
- SIEGRIST – Trauma al ginocchio. In dubbio per la sfida contro la Lazio
- OSTIGARD – Problema al costato. Recuperabile per la 5^ giornata
- ONANA - Problema muscolare. Verso il forfait per la 5^ giornata
- CORNET - Problema fisico. Difficile che venga convocato per la 5^ giornata
INTER
5^ giornata Cagliari-Inter su Sky Sport
- Tutti a disposizione per la prossima giornata di campionato
JUVENTUS
5^ giornata Juventus-Atalanta
- MIRETTI - Lesione alla coscia. In dubbio per la 5^ giornata
LAZIO
5^ giornata Genoa-Lazio su Sky Sport
- GUENDOUZI: squalificato almeno un turno. Salta il Genoa
- BELAHYANE: squalificato un turno. Salta il Genoa
- LAZZARI - Lesione di basso grado al soleo destro. Rientro a inizio ottobre
- ROVELLA - Problema al pube. In caso di operazione concordata con la società, sarebbe fuori causa
- DELE-BASHIRU - Problema alla coscia destra. Out contro il Genoa
- VECINO - Problema alla coscia sinistra. In dubbio per la 5^ giornata
- GIGOT - Operazione alla caviglia. E' fuori dalla lista per il campionato
LECCE
5^ giornata Lecce-Bologna su Sky Sport
- SOTTIL - Affaticamento muscolare. Proverà a recuperare per la sfida contro il Bologna
- PIERRET - Problema muscolare. In dubbio per la 5^ giornata
- JEAN - Lesione del legamento crociato anteriore. Rientro a inizio novembre
- MARCHWINSKI - Rottura del legamento crociato anteriore e del menisco laterale. Rientro previsto dopo la sosta di ottobre
MILAN
5^ giornata Milan-Napoli
- LEAO - Elongazione al polpaccio. In forte dubbio per la sfida contro il Napoli
- JASHARI - frattura composta del perone destro. Rientro a novembre
NAPOLI
5^ giornata Milan-Napoli
- BUONGIORNO - Risentimento muscolare alla coscia sinistra. In attesa di esami strumentali. In forte dubbio per la 5^ giornata
- LUKAKU - Lesione di alto grado del retto femorale. Rientro previsto non prima di dicembre
- RRAHMANI - Lesione di basso grado del bicipite femorale. In dubbio per la 5^ giornata
- MAZZOCCHI - Non è stato convocato contro il Pisa per un problema muscolare. In dubbio per la 5^ giornata
PARMA
5^ giornata Parma-Torino
- HERNANI - Problema alla caviglia. Difficile il recupero per la 5^ giornata
- ONDREJKA - Frattura del perone. Possibile rientro nella seconda metà di ottobre
- VALENTI - Problema muscolare. In forte dubbio per la 5^ giornata
- FRIGAN - Rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Prima ipotesi di rientro ad aprile 2026
PISA
5^ giornata Pisa-Fiorentina
- TOURE’ – Assente contro il Napoli per motivi personali. Tornerà a disposizione per la gara contro la Fiorentina
- STENGS – Problema all’adduttore. In attesa di accertamenti strumentali. Salta la Fiorentina
- DENOON - Problema muscolare. In forte dubbio per la 5^ giornata
ROMA
5^ giornata Roma-Verona
- DYBALA - Lesione di basso grado alla coscia sinistra. Rientro nella prima metà di ottobre
- BAILEY - Lesione miotendinea del retto femorale destro. Rientro previsto a fine settembre
SASSUOLO
5^ giornata Sassuolo-Udinese
- WALUKIEWICZ - Problema alla coscia. In dubbio per la 5^ giornata
- PAZ - Lesione al polpaccio. Rientro a fine ottobre
TORINO
5^ giornata Parma-Torino
- MASINA - Affaticamento muscolare. Possibile rientro nella 5^ di campionato
- SCHUURS - in fase di recupero da operazione al ginocchio. Non è ancora stata fissata una data per il suo rientro
UDINESE
5^ giornata Sassuolo-Udinese
- OKOYE - squalificato. Tornerà a disposizione per la settima di campionato
- IKER BRAVO - Impegnato nel Mondiale Under 20 con la Spagna. Salta il Sassuolo
- PADELLI - Distorsione al ginocchio destro. Rientro previsto a inizio ottobre
VERONA
5^ giornata Roma-Verona
- MOSQUERA - Intervento di appendicectomia. Rientro da valutare secondo il quadro clinico
- CHAM - Problema alla caviglia: in forte dubbio per la 5^ giornata
- GAGLIARDINI - Lussazione spalla destra. Tempi di recupero non ancora quantificati
- SUSLOV - Rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Rientro non prima di aprile 2026
- VALENTINI - Lesione di secondo grado del bicipite femorale sinistro. Rientro a metà ottobre
- OYEGOKE - Fastidio muscolare. Salta la sfida contro la Roma
- HARROUI - Risentimento muscolare. Rientro previsto a inizio ottobre