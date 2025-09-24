Transfermarkt ha stilato la top 11 del campionato italiano per ingaggi (lordi) più alti, citando a sua volta come fonte il portale 'Capology'. Cinque sono dell'Inter, due della Juve e nessuno del Milan (ma i rossoneri ne hanno due nella top 10 generale)
- 1) Vlahovic (Juve) stipendio lordo 22,2 mln
- 2) Lautaro (Inter) 16,6 mln
- 3) Dybala (Roma) 12,9 mln
- 4) Barella (Inter) 12 mln
- 5) De Bruyne (Napoli) 11,1 mln
- 5) Calhanoglu (Inter) 11,1 mln
- 5) David (Juve) 11,1 mln
- 8) Bastoni (Inter) 10,2 mln
- 9) Bremer (Juve) 9,3 mln
- 9) Rabiot (Milan) 9,3 mln
- 9) Nkunku (Milan) 9,3 mln
- 9) Hojlund (Napoli) 9,3 mln