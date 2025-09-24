Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

La top 11 dei giocatori con lo stipendio (lordo) più alto in Serie A

Serie A fotogallery
12 foto

Transfermarkt ha stilato la top 11 del campionato italiano per ingaggi (lordi) più alti, citando a sua volta come fonte il portale 'Capology'. Cinque sono dell'Inter, due della Juve e nessuno del Milan (ma i rossoneri ne hanno due nella top 10 generale)

GUARDA TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT

ALTRE FOTOGALLERY

Non solo Schick: gli ultimi rinnovi in Europa

Calciomercato

Rinnovi ufficiali in Europa: Patrik Schick prolunga col Bayer Leverkusen fino al 2030 dopo una...

73 foto

Europa League: sorteggiati accoppiamenti playoff

Europa League

Nell'Europa League 2025/26 sono stati sorteggiati gli accoppiamenti in vista dei...

22 foto

Champions, sorteggiati gli accoppiamenti playoff

Champions League

La Champions League 2025/26 prende forma: sono stati sorteggiati oggi gli accoppiamenti in vista...

39 foto

Cessioni record dell'Ajax: Hato al 5° posto

CLASSIFICA

Con la vendita di Hato al Chelsea, l’Ajax conferma la sua abilità nello scoprire (o crescere)...

20 foto

La top 11 più preziosa in Arabia: ben 7 ex Serie A

Calciomercato

Ancora protagonista sul mercato, l'Arabia Saudita continua ad accogliere nuovi big a suon di...

12 foto

Video in evidenza

    Serie A: Ultime Notizie

    Stadio, Milan e Inter scelgono Manica e Foster

    nuovo stadio

    In attesa dell'approvazione da parte del Consiglio Comunale di Milano, della delibera per la...

    Conte: "Rispetto ad altri non siamo ancora rodati"

    Serie A

    L'allenatore del Napoli commenta il successo, complicato, contro il Pisa nel 3-2 del Maradona:...

    Dove vedere Napoli-Pisa

    guida tv

    La partita Napoli-Pisa della 4^ giornata di Serie A, si gioca lunedì 22 settembre alle ore 20.45...