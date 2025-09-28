Gasperini: "Abbiamo sofferto più del dovuto"

Terza vittoria in sette giorni per i giallorossi, successo analizzato da Gian Piero Gasperini: "Mi rendo conto della difficoltà di alcuni giocatori dopo tre partite in una settimana. Andrà valutato per i prossimi impegni. Il campionato è lungo e dobbiamo migliorare recuperando gente come Pellegrini e lo stesso Dovbyk". Applausi per Svilar: "È anche merito suo per i risultati della Roma. Ed è una sicurezza nella gestione del gioco" ROMA-VERONA: HIGHLIGHTS - PAGELLE

E sono tre in sette giorni. Solo vittorie nell'ultima settimana per la Roma, che dopo il derby e il successo europeo a Nizza festeggia ancora all'Olimpico. Finisce 2-0 contro il Verona, tre punti per la prima volta con più di un gol di scarto (era finita 1-0 contro Bologna, Pisa e Lazio) che conferma la tenuta della difesa punita solo da Simeone in Serie A. Risultati e solidità dove si aggiunge il ritorno alla rete di Dovbyk, autore del vantaggio prima del raddoppio di Soulé. E anche la vetta della classifica provvisoriamente condivisa col Napoli in campo in serata a San Siro. Ne ha parlato Gian Piero Gasperini nel post-partita: "Mi rendo conto della difficoltà di diversi giocatori dopo tre partite in una settimana. Qualcuno non era al meglio, dovremo rifletterci e valutarlo nelle prossime gare. Abbiamo avuto difficoltà contro il Verona, alcuni giocatori erano stati molto efficaci a differenza di oggi. Quando l'Hellas avanzava, riusciva a palleggiare con più facilità del solito. E noi ripartendo potevamo essere incisivi. Abbiamo sofferto più del dovuto questo tipo di partita".

"Grande merito di Svilar. E Mel Gibson..." Un applauso anche a Svilar, autore di due interventi importanti su Orban: "Se i numeri della Roma sono questi molto è anche merito suo - spiega Gasperini -, che spesso è protagonista. Ed è una sicurezza anche nella gestione del gioco. Abbiamo un grande portiere". Sul cammino della Roma: "Queste vittorie fanno piacere, questo però è un momento dove dobbiamo fare valutazioni di partita in partita. Il campionato è lungo, dobbiamo crescere e migliorare recuperando gente come Pellegrini e Dovbyk. Lo faremo con ulteriori giocatori e aspettiamo gli infortunati. Oggi ha esordito Ziolkowski e qualcun altro potrà darci una mano coi tre impegni a settimana". In chiusura una battuta su Mel Gibson, spettatore d'eccezione all'Olimpico: "È stato fondamentale conquistare anche lui (ride, ndr)… Per la mia generazione è un idolo, ci fa piacere. Significa che ha portato fortuna, lo inviteremo spesso".