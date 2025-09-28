Dove vedere Roma-Hellas Verona

La partita Roma-Hellas Verona, valida per la 5^ giornata di Serie A sarà trasmessa domenica 28 settembre alle ore 15 in diretta sull’app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q e Sky Glass. Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) e Sky Glass che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all’offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando “Apri DAZN”, comodamente in unico posto e con un unico dispositivo. Su Sky Q e My Sky , la partita è visibile anche sul canale DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky. Per vedere i canali DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area “il mio account” su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere i canali DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Roma e Hellas Verona

Nelle ultime cinque sfide tra Roma ed Hellas Verona in campionato ha sempre vinto la formazione ospitante (tre successi giallorossi e due gialloblù), incluso l'1-0 dei capitolini nella gara più recente, lo scorso 19 aprile all'Olimpico con gol di Shomurodov. La Roma è rimasta imbattuta nelle ultime 28 partite casalinghe contro l'Hellas Verona in Serie A (22V, 6N), l'ultima vittoria, delle due complessive, del Verona in trasferta contro i giallorossi nel torneo risale al 28 gennaio 1973 (1-0 con gol di Emiliano Mascetti). In generale, i giallorossi hanno evitato la sconfitta in una striscia interna più lunga nel massimo campionato solo contro Bari (30 tra il 1932 e il 2010) e Atalanta (30 tra il 1950 e il 1993). La Roma è la squadra che ha subito meno gol nei Big-5 campionati europei 2025/26: solo uno in quattro match - record anche per Gian Piero Gasperini in carriera da allenatore dopo le prime quattro gare stagionali in Serie A; solo tre volte nella loro storia in Serie A i giallorossi hanno subito al massimo una rete nelle prime cinque gare stagionali (una nel 2014/15, nel 2013/14 e nel 1991/92). La Roma ha vinto il 75% delle partite nel 2025 in campionato (18 su 24), record in percentuale di successi per i giallorossi in un singolo anno solare nella loro storia in Serie A, subito dietro il 2017 (73.7%). L'Hellas Verona ha pareggiato tre delle prime quattro partite stagionali di Serie A per la quarta volta. Non hanno mai registrato quattro pareggi nelle prime cinque gare di una stagione nella loro storia nel massimo campionato. Solo il Parma (11) ha pareggiato più partite dell'Hellas Verona (10, al pari di Torino e Venezia) nell'anno solare 2025 in Serie A. In aggiunta, il Verona ha vinto solo una delle ultime 13 gare di campionato (8N, 4P): 2-1 in trasferta contro l'Empoli lo scorso 25 maggio.