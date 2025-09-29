Dove vedere Genoa-Lazio

La sfida fra Genoa e Lazio valida per la 5^ giornata di campionato, si gioca lunedì 29 settembre alle 20.45 e sarà in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW . Telecronaca di Dario Massara con il commento di Riccardo Montolivo; a bordocampo Riccardo Re e Matteo Petrucci. Appuntamento inoltre con L'Orginale dalle ore 20 e dalle 22.30 con Alessandro Bonan in compagnia di Veronica Baldaccini, Gianfranco Teotino, Luca Gotti, Michele Padovano e Gianluca Di Marzio.

I numeri di Genoa e Lazio

La Lazio ha vinto tutte le ultime tre partiite di Serie A giocate contro il Genoa, senza subire gol, e potrebbe collezionare quattro successi consecutivi contro la squadra ligure per la prima volta nel massimo campionato. Il Genoa ha perso 12 delle ultime 18 partite (3V, 3N) giocate contro la Lazio in Serie A. Il Genoa ha vinto soltanto due delle ultime 19 partite (6N, 11P) giocate al Luigi Ferraris contro le due squadre della Capitale in Serie A: quella per 4-1, contro la Roma nel settembre 2023, e quella contro la Lazio, nel febbraio 2019, per 2-1, quando sulla panchina del Grifone sedeva Prandelli. Il Genoa non ha vinto nessuna delle prime quattro partite di questo campionato (2N, 2P) e potrebbe restare senza successi nelle prime cinque gare giocate di un singolo torneo di Serie A solo per la seconda volta nell'era dei tre punti a vittoria, dopo quella del 2017/18, con Juric in panchina. La Lazio ha subito tre ko nelle prime quattro partite (1V) di questo campionato e potrebbe registrare quattro sconfitte nelle prime cinque gare giocate di un singolo torneo di Serie A per la prima volta nella sua storia. Inoltre, dopo i passi falsi contro Sassuolo e Roma senza reti all'attivo, i biancocelesti potrebbero perdere tre match di fila senza segnare per la prima volta nella competizione da marzo 2013 (vs Milan, Fiorentina e Torino), con Petkovic come allenatore. La Lazio ha perso le prime due trasferte di questa Serie A e potrebbe subire tre ko nelle prime tre gare esterne di un massimo torneo per la prima volta dal 1969/70. La Lazio ha raccolto soltanto tre punti nei primi quattro match del torneo in corso; considerando le squadre presenti sia in questo che nello scorso campionato, nessuna è peggiorata più dei biancocelesti rispetto alle prime quattro sfide della Serie A 2024/25: -4 punti, come il Torino.