Le partite di Serie A di oggi

Sono due i posticipi di Serie A di lunedì 29 settembre: alle 18.00 Parma-Torino e alle 20.45, Genoa-Lazio su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Telecronaca di Dario Massara con il commento di Riccardo Montolivo. Inviati Riccardo Re e Matteo Petrucci.

Gli studi di Sky Sport

Sky fornirà una copertura totale della stagione grazie alla sua squadra editoriale con pre e postpartita di tutte le sfide, gli studi e le rubriche dedicate. Lunedì sera sarà il momento de L’Originale dalle 20 e dalle 22.30. Alessandro Bonan sarà in compagnia di Veronica Baldaccini, Luca Gotti, Gianfranco Teotino, Michele Padovano e Gianluca Di Marzio in collegamento da Barcellona.