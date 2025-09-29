Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Le partite di Serie A di oggi, il calendario e gli orari della 5^ giornata

guida tv

Oggi, lunedì 29 settembre, si scende in campo per la 5^ giornata di campionato. Alle 20.45 Genoa-Lazio su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW

GUARDA TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT

Sono due i posticipi di Serie A di lunedì 29 settembre: alle 18.00 Parma-Torino e alle 20.45, Genoa-Lazio su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Telecronaca di Dario Massara con il commento di Riccardo Montolivo. Inviati Riccardo Re e Matteo Petrucci.

 

Le 10 partite di ogni turno di Serie A sono visibili anche in tutti i locali con abbonamento Sky, scopri il più vicino su trovabar.sky.it.

Gli studi di Sky Sport

Sky fornirà una copertura totale della stagione grazie alla sua squadra editoriale con pre e postpartita di tutte le sfide, gli studi e le rubriche dedicate. Lunedì sera sarà il momento de L’Originale dalle 20 e dalle 22.30. Alessandro Bonan sarà in compagnia di Veronica Baldaccini, Luca Gotti, Gianfranco Teotino, Michele Padovano e Gianluca Di Marzio in collegamento da Barcellona.

Serie A, la programmazione di oggi

Lunedì 29 settembre

  • ore 18.00: Parma-Torino su DAZN 1
  • Dalle 20.00 e dalle 22.30: L’Originale con Alessandro Bonan, Veronica Baldaccini, Luca Gotti, Michele Padovano, Gianfranco Teotino e Gianluca di Marzio in collegamento da Barcellona
  • alle 20.45: GENOA-LAZIO su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Telecronaca Dario Massara; commento Riccardo Montolivo; inviati Riccardo Re e Matteo Petrucci

Serie A: Altre Notizie

Le partite di Serie A di oggi

guida tv

Oggi, lunedì 29 settembre, si scende in campo per la 5^ giornata di campionato. Alle...

Conte: "KDB contrariato? Spero per risultato o…"

Serie A

L'allenatore del Napoli sottolinea la buona prova della sua squadra nonostante la sconfitta di...

Allegri: "Nostro obiettivo è tornare in Champions"

Serie A

L'allenatore del Milan analizza il successo sul Napoli sottolineando anche la grande prova di...

Camarda e il primo gol in A: "Dedicato a Florenzi"

LECCE

Tutta la gioia dell'attaccante dopo aver trovato il suo primo gol in A: "È un'emozione...

Gasperini: "Abbiamo sofferto più del dovuto"

ROMA

Terza vittoria in sette giorni per i giallorossi, successo analizzato da Gian Piero Gasperini:...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE