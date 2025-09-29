Le partite di Serie A di oggi, il calendario e gli orari della 5^ giornataguida tv
Oggi, lunedì 29 settembre, si scende in campo per la 5^ giornata di campionato. Alle 20.45 Genoa-Lazio su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW
Sono due i posticipi di Serie A di lunedì 29 settembre: alle 18.00 Parma-Torino e alle 20.45, Genoa-Lazio su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Telecronaca di Dario Massara con il commento di Riccardo Montolivo. Inviati Riccardo Re e Matteo Petrucci.
Le 10 partite di ogni turno di Serie A sono visibili anche in tutti i locali con abbonamento Sky, scopri il più vicino su trovabar.sky.it.
Gli studi di Sky Sport
Sky fornirà una copertura totale della stagione grazie alla sua squadra editoriale con pre e postpartita di tutte le sfide, gli studi e le rubriche dedicate. Lunedì sera sarà il momento de L’Originale dalle 20 e dalle 22.30. Alessandro Bonan sarà in compagnia di Veronica Baldaccini, Luca Gotti, Gianfranco Teotino, Michele Padovano e Gianluca Di Marzio in collegamento da Barcellona.
Serie A, la programmazione di oggi
Lunedì 29 settembre
- ore 18.00: Parma-Torino su DAZN 1
- Dalle 20.00 e dalle 22.30: L’Originale con Alessandro Bonan, Veronica Baldaccini, Luca Gotti, Michele Padovano, Gianfranco Teotino e Gianluca di Marzio in collegamento da Barcellona
- alle 20.45: GENOA-LAZIO su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Telecronaca Dario Massara; commento Riccardo Montolivo; inviati Riccardo Re e Matteo Petrucci