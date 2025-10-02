La presentazione della 6^ giornata di Serie A

Il sesto turno di Serie A della stagione si gioca da venerdì 3 a domenica 5 ottobre. Le 3 partite in diretta su Sky e in streaming su NOW saranno: Verona-Sassuolo, Atalanta-Como e Napoli-Genoa. La giornata di campionato si apre venerdì alle 20.45 con Verona-Sassuolo, in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Sabato doppio appuntamento alle 15.00 con Lazio-Torino e Parma-Lecce. Si prosegue alle 18.00 con Inter-Cremonese e alle 20.45 Atalanta-Como su Sky Sport Calcio, Sky Sport UNO, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Sono cinque gli appuntamenti della domenica che si apre alle 12.30 con Udinese-Cagliari segue il doppio appuntamento delle 15.00 con Fiorentina-Roma e Verona-Pisa. Alle 18.00 è il momento di Napoli-Genoa su Sky Sport Calcio, Sky Sport UNO, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. La giornata di campionato si chiude domenica sera, alle 20.45, con Juventus-Milan.

