La presentazione della 6^ giornata di Serie A

Serie A, la presentazione della 6^ giornata: orari, arbitri e squalificatiguida tv
La 6^ giornata di campionato si apre venerdì 3 ottobre, alle 20.45, con Verona-Sassuolo, in diretta su Sky - canali Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 - e in streaming su NOW. Si conclude poi la domenica sera in vista della pausa per le nazionali. Le partite, dove vederle, gli arbitri e i giocatori squalificati
Il sesto turno di Serie A della stagione si gioca da venerdì 3 a domenica 5 ottobre. Le 3 partite in diretta su Sky e in streaming su NOW saranno: Verona-Sassuolo, Atalanta-Como e Napoli-Genoa. La giornata di campionato si apre venerdì alle 20.45 con Verona-Sassuolo, in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Sabato doppio appuntamento alle 15.00 con Lazio-Torino e Parma-Lecce. Si prosegue alle 18.00 con Inter-Cremonese e alle 20.45 Atalanta-Como su Sky Sport Calcio, Sky Sport UNO, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Sono cinque gli appuntamenti della domenica che si apre alle 12.30 con Udinese-Cagliari segue il doppio appuntamento delle 15.00 con Fiorentina-Roma e Verona-Pisa. Alle 18.00 è il momento di Napoli-Genoa su Sky Sport Calcio, Sky Sport UNO, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. La giornata di campionato si chiude domenica sera, alle 20.45, con Juventus-Milan.
Le 10 partite di ogni turno di Serie A sono visibili anche in tutti i locali con abbonamento Sky, scopri il più vicino su trovabar.sky.it.
Serie A, la programmazione della 6^ giornata
Venerdì 3 ottobre
- ore 20.45: Verona-Sassuolo su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW – [Fourneau]
Sabato 4 ottobre
- ore 15.00: Lazio-Torino su DAZN 1 – [Piccinini]
- ore 15.00: Parma-Lecce su DAZN 2 – [Doveri]
- ore 18.00: Inter-Cremonese su DAZN 1– [Feliciani]
- ore 20.45: Atalanta-Como su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW – [Zufferli]
Domenica 5 ottobre
- ore 12.30: Udinese-Cagliari su DAZN 1 – [Arena]
- ore 15.00: Fiorentina-Roma su DAZN 1 – [Colombo]
- ore 15.00: Bologna-Pisa su DAZN 2 – [Abisso]
- ore 18.00: Napoli-Genoa su Sky Sport Calcio, Sky Sport UNO, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW – [La Penna]
- ore 20.45: Juventus-Milan su DAZN 1 – [Guida]
Sono cinque i giocatori squalificati per la 6^ giornata di campionato in seguito alle decisioni del Giudice Sportivo di Serie A:
- Okoye (Udinese, tornerà a disposizione per la 7^ di Serie A)
- De Roon (Atalanta)
- Guendouzi (Lazio)
- Estupian (Milan)
- Jesus Rodriguez (Como) – 3 giornate