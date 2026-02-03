L'allenatore del Milan commenta il successo sul Bologna e la posizione in classifica consolidata in chiave Champions: "Bisogna guardare al +7 che abbiamo sulla quinta perché la classifica può cambiare in una settimana. L'Inter lotta per lo Scudetto da sei anni". Su Modric e Rabiot: "Fortunato ad averli perché danno solidità e sicurezza anche a tutti gli altri"

E' un Massimiliano Allegri soddisfatto della prestazione e ovviamente anche del risultato che il suo Milan è riuscito a ottenere a Bologna nel 3-0 del Dall'Ara. Un Allegri che ha chiari gli obiettivi: " Bisogna guardare il +7 dalla quinta perché è ancora lunga e in una settimana può cambiare la classifica - spiega - Abbiamo fatto una gara molto seria, abbiamo 12 giorni di sosta, dobbiamo recuperare dei giocatori importanti come Leao e Pulisic che ci daranno una mano fino alla fine del campionato ". Parole di elogio per Nkunku che rispetto a inizio anno sembra essere un altro giocatore: "Nel calcio ci vuole pazienza, bisogna essere lucidi, ai giocatori va lasciato tempo di inserirsi e sono cotento per il gol di Nkunku ma anche per Loftus, per Fofana e Athekame". Modric e Rabiot trascinatori. "Sono fortunato ad avere questi due grandissimi giocatori che danno solidità e sicurezza anche a tutti gli altri".

"Inter lotta da sei anni, noi abbiamo cambiato molto"

E' un Milan che lascia molta libertà ai giocatori di determinare le partite: "Io sono cresciuto da giocatore e da allenatore con Galeone e lo ricordo con grande affetto e lui detestava i giocatori non pensanti. Io ne ho tanti e possono migliorare perché sono loro che determinano e così facendo di conseguenza migliorano loro stessi". Sulla rincorsa all'Inter: "Io credo che l'Inter non sia lontana o meno, ma è sei anni che lotta per questi obiettivi, noi quest'anno abbiamo cambiato tanti giocatori e per fare bene fino alla fine dobbiamo guardare di sotto, abbiamo tre giorni per riposare e poi dobbiamo affrontare il Pisa che è una squadra cattiva e con cui abbiamo pareggiato all'andata".