Il calendario della 6^ giornata di Serie A

Da venerdì 3 a domenica 5 ottobre la sesta giornata su Sky e in streaming su NOW , con 3 gare in co-esclusiva: Verona-Sassuolo, Atalanta-Como e Napoli-Genoa. Pre e postpartita live per ogni singolo match, inviati su tutti i campi, le rubriche e gli studi di Sky Sport, aggiornamenti live su Sky Sport 24, SkySport.it e i canali social di Sky Sport, con i live blog, video, podcast e gli SkyLights di tutti i match

Su Sky e in streaming su NOW prosegue la Serie A, con 3 match in co-esclusiva su 10 a giornata per un totale di 114 partite con almeno 30 delle migliori 76 partite del campionato tra cui 4 scontri diretti tra le big. Per l’intera stagione gli SkyLights di tutte le 380 partite, per rivivere i momenti salienti di tutti i match con il commento dei telecronisti di Sky e il supporto dello Sky Sport Tech e dello Sky Sport Skill . Un racconto a 360 gradi con gli inviati di Sky Sport che saranno presenti su tutti i campi della Serie A. Da venerdì 3 a domenica 5 ottobre, appuntamento con la sesta giornata della stagione. Venerdì alle 20.45 si gioca Verona-Sassuolo su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251. Sabato alle 20.45, sarà il momento di Atalanta-Como su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K, mentre domenica, alle 18.00 in campo Napoli-Genoa su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K.

Gli studi di Sky Sport

Sky fornirà una copertura totale della stagione grazie alla sua squadra editoriale con pre e postpartita di tutte le sfide, gli studi e le rubriche dedicate. Venerdì sera si parte dalle 20 con Friday Night, il programma condotto da Fabio Tavelli e Rachele Sangiuliano che saranno in compagnia di Massimo Marianella, Michele Padovano e Andrea Zorzi. Sabato pomeriggio analisi e commenti affidati a La Casa dello Sport - Day, con Mario Giunta insieme a Fernando Orsi, Maurizio Compagnoni e Riccardo Gentile. Pre e postpartita dalle 20 e dalle 22.40 affidato a Saturday Night, con Giorgia Cenni in compagnia di Alessandro Costacurta, Stefano Borghi e Paolo Condò. Domenica si riparte a mezzogiorno con La Casa dello Sport - Day condotto da Sara Benci con Paolo Assogna e Federico Zancan ospiti in studio. Alle 15.30 spazio a Sky Sunday Football, con Leo Di Bello, Fabio Quagliarella e Marco Bucciantini. Durante i match delle 20.45 nuovo appuntamento con Campo Aperto, con gli aggiornamenti live dai campi di gioco con Leo Di Bello in compagnia di Luca Marchetti, Marco Nosotti e Dario Massara. Pre e postpatita affidato a Sky Calcio Club, il programma condotto da Fabio Caressa. Ospiti della tavola rotonda Beppe Bergomi, Paolo Di Canio, Alessandro Del Piero, Alessandro Florenzi, Luca Marchegiani e Stefano De Grandis. Lunedì sera sarà il momento de L’Originale dalle 23. Alessandro Bonan, Gianluca di Marzio e Fayna saranno in compagnia di Veronica Baldaccini, Luca Gotti, Gianfranco Teotino e Giancarlo Marocchi.

Le 10 partite di ogni turno di Serie A sono visibili anche in tutti i locali con abbonamento Sky, scopri il più vicino su trovabar.sky.it.