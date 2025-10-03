Esplora tutte le offerte Sky
Lazio-Torino, le probabili formazioni della partita di Serie A

Serie A

Lazio-Torino si affrontano in uno degli anticipi della 6^giornata di serie A. Gli uomini di Sarri hanno riscattato la sconfitta nel derby arrivando dalla bella vittoria sul campo del Genoa. Torino in difficoltà invece e con la panchina dell'ex Baroni a rischio dopo la sconfitta di Parma che ha fatto seguito al ko in casa contro l'Atalanta nel turno precedente

LE PROBABILI FORMAZIONI DELLA 6^GIORNATA DI SERIE A

Probabili formazioni
Lazio
Ivan Provedel
Ivan Provedel
Portiere
Lazio
Elseid Hysaj
Elseid Hysaj
Terzino destro
Lazio
Mario Gila
Mario Gila
Difensore centrale
Lazio
Alessio Romagnoli
Alessio Romagnoli
Difensore centrale
Lazio
Nuno Tavares
Nuno Tavares
Terzino sinistro
Lazio
Matteo Cancellieri
Matteo Cancellieri
Esterno destro
Lazio
Toma Basic
Toma Basic
Centrocampista centrale
Lazio
Danilo Cataldi
Danilo Cataldi
Centrocampista centrale
Lazio
Mattia Zaccagni
Mattia Zaccagni
Esterno sinistro
Lazio
Boulaye Dia
Boulaye Dia
Attaccante
Lazio
Valentín Castellanos
Valentín Castellanos
Attaccante

Lazio, la probabile formazione

LAZIO (4-4-2): Provedel; Hysai, Gila, Romagnoli, Tavares; Cancellieri, Basic, Cataldi, Zaccagni; Dia, Castellanos. Allenatore: Sarri

  • Continua l'emergenza in casa Lazio. Rientra fra i convocatoi Belahyane ma non sono disponibili Marusic e Pellegrini che si aggiungono a Rovella, Vecino e allo squalificato Guendouzi
  • Conferme per la squadra che ha vinto a Marassi con Hysai e Tavares dal primo minuto
  • Basic farà coppia in mezzo con Cataldi
Torino
Franco Israel
Franco Israel
Portiere
Torino
Adrien Tameze
Adrien Tameze
Difensore
Torino
Saúl Coco
Saúl Coco
Difensore
Torino
Guillermo Maripán
Guillermo Maripán
Difensore
Torino
Valentino Lazaro
Valentino Lazaro
Esterno destro
Torino
Kristjan Asllani
Kristjan Asllani
Centrocampista
Torino
Cesare Casadei
Cesare Casadei
Centrocampista
Torino
Niels Nkounkou
Niels Nkounkou
Esterno sinistro
Torino
Cyril Ngonge
Cyril Ngonge
Trequartista
Torino
Nikola Vlasic
Nikola Vlasic
Trequartista
Torino
Giovanni Simeone
Giovanni Simeone
Attaccante

Torino, la probabile formazione

TORINO (3-4-2-1): Israel; Tameze, Coco, Maripan; Lazaro, Asllani, Casadei, Nkounkou; Ngonge, Vlasic; Simeone. All. Baroni

  • Per il ritorno da ex Baroni si gioca il futuro in panchina
  • Senza Anjorin e Ismajli, dovrebbe essere difesa a tre con Tameze, Coco e Maripan
  • Simeone davanti con Ngonge e Vlasic alle spalle

