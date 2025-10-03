Lazio-Torino si affrontano in uno degli anticipi della 6^giornata di serie A. Gli uomini di Sarri hanno riscattato la sconfitta nel derby arrivando dalla bella vittoria sul campo del Genoa. Torino in difficoltà invece e con la panchina dell'ex Baroni a rischio dopo la sconfitta di Parma che ha fatto seguito al ko in casa contro l'Atalanta nel turno precedente
Lazio, la probabile formazione
LAZIO (4-4-2): Provedel; Hysai, Gila, Romagnoli, Tavares; Cancellieri, Basic, Cataldi, Zaccagni; Dia, Castellanos. Allenatore: Sarri
- Continua l'emergenza in casa Lazio. Rientra fra i convocatoi Belahyane ma non sono disponibili Marusic e Pellegrini che si aggiungono a Rovella, Vecino e allo squalificato Guendouzi
- Conferme per la squadra che ha vinto a Marassi con Hysai e Tavares dal primo minuto
- Basic farà coppia in mezzo con Cataldi
Torino, la probabile formazione
TORINO (3-4-2-1): Israel; Tameze, Coco, Maripan; Lazaro, Asllani, Casadei, Nkounkou; Ngonge, Vlasic; Simeone. All. Baroni
- Per il ritorno da ex Baroni si gioca il futuro in panchina
- Senza Anjorin e Ismajli, dovrebbe essere difesa a tre con Tameze, Coco e Maripan
- Simeone davanti con Ngonge e Vlasic alle spalle