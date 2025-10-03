Esplora tutte le offerte Sky
Parma-Lecce, le probabili formazioni della partita di Serie A

Serie A

Nel match del sabato alle 15, Cuesta conferma la coppia d’attacco Cutrone-Pellegrino. Di Francesco parte con Camarda in panchina e senza Tete Morente che non recupera: davanti Sottil dal 1’. Le probabili formazioni di Parma-Lecce

SERIE A, 6^: TUTTE LE PROBABILI

Probabili formazioni
Parma
Zion Suzuki
Zion Suzuki
Portiere
Parma
Enrico Delprato
Enrico Delprato
Difensore
Parma
Alessandro Circati
Alessandro Circati
Difensore
Parma
Abdoulaye Ndiaye
Abdoulaye Ndiaye
Difensore
Parma
Sascha Britschgi
Sascha Britschgi
Esterno destro
Parma
Adrián Bernabé
Adrián Bernabé
Mezzala destra
Parma
Mandela Keita
Mandela Keita
Centrocampista centrale
Parma
Oliver Sørensen
Oliver Sørensen
Mezzala sinistra
Parma
Emanuele Valeri
Emanuele Valeri
Esterno sinistro
Parma
Patrick Cutrone
Patrick Cutrone
Attaccante
Parma
Mateo Pellegrino
Mateo Pellegrino
Attaccante

PARMA (3-5-2) la probabile formazione

Suzuki; Delprato, Circati, Ndiaye; Britschgi, Bernabé, Keita, Sørensen, Valeri; Cutrone, Pellegrino. All. Cuesta

  • Conferme davanti per la coppia d’attacco Cutrone-Pellegrino
  • Come contro il Torino, confermato anche Britschgi a centrocampo, in una linea a cinque con Bernabè e Sorensen al fianco di Keita
Lecce
Wladimiro Falcone
Wladimiro Falcone
Portiere
Lecce
Danilo Veiga
Danilo Veiga
Terzino destro
Lecce
Esmevânio Kialonda Gaspar
Esmevânio Kialonda Gaspar
Difensore
Lecce
Tiago Gabriel
Tiago Gabriel
Difensore
Lecce
Antonino Gallo
Antonino Gallo
Terzino sinistro
Lecce
Lassana Coulibaly
Lassana Coulibaly
Centrocampista
Lecce
Ylber Ramadani
Ylber Ramadani
Centrocampista
Lecce
Medon Berisha
Medon Berisha
Centrocampista
Lecce
Santiago Pierotti
Santiago Pierotti
Esterno destro
Lecce
Nikola Stulic
Nikola Stulic
Attaccante
Lecce
Riccardo Sottil
Riccardo Sottil
Esterno sinistro

LECCE (4-3-3) la probabile formazione

Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel; Gallo, Coulibaly, Ramadani, Berisha; Pierotti, Stulic, Sottil. All. Di Francesco

  • Tete Morente non recupera, davanti dal 1’ dovrebbe partire Sottil con Camarda (dopo il primo gol in A) inizialmente in panchina
  • Berisha dovrebbe partire titolare: smaltito il problema alla caviglia

