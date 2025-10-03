Nel match del sabato alle 15, Cuesta conferma la coppia d’attacco Cutrone-Pellegrino. Di Francesco parte con Camarda in panchina e senza Tete Morente che non recupera: davanti Sottil dal 1’. Le probabili formazioni di Parma-Lecce
PARMA (3-5-2) la probabile formazione
Suzuki; Delprato, Circati, Ndiaye; Britschgi, Bernabé, Keita, Sørensen, Valeri; Cutrone, Pellegrino. All. Cuesta
- Conferme davanti per la coppia d’attacco Cutrone-Pellegrino
- Come contro il Torino, confermato anche Britschgi a centrocampo, in una linea a cinque con Bernabè e Sorensen al fianco di Keita
LECCE (4-3-3) la probabile formazione
Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel; Gallo, Coulibaly, Ramadani, Berisha; Pierotti, Stulic, Sottil. All. Di Francesco
- Tete Morente non recupera, davanti dal 1’ dovrebbe partire Sottil con Camarda (dopo il primo gol in A) inizialmente in panchina
- Berisha dovrebbe partire titolare: smaltito il problema alla caviglia