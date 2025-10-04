Dove vedere Atalanta-Como

La sfida fra Atalanta e Como valida per la 6^ giornata di campionato, si gioca sabato 4 ottobre alle 20.45 e sarà in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW . Telecronaca di Federico Zancan con il commento di Luca Marchegiani; a bordocampo Massimiliano Nebuloni e Marco De Micheli. Appuntamento inoltre con Saturday Night dalle ore 20 e dalle 22.40 con Giorgia Cenni in compagnia di Paolo Condò, Alessandro Costacurta e Stefano Borghi.

I numeri di Atalanta e Como

Dopo essere rimasto imbattuto per sei gare di fila in Serie A contro l'Atalanta (2V, 4N), il Como ha perso due delle ultime tre sfide (1V) contro l'Atalanta in Serie A; i lariani potrebbero subire due sconfitte consecutive contro i bergamaschi nel massimo torneo per la prima volta dal 1985. Entrambe le sconfitte subite dall'Atalanta nei 10 match casalinghi giocati contro il Como in Serie A sono arrivate nel girone d'andata: 0-2 nella prima sfida in assoluto tra le due squadre nel 1949 e 2-3 nell'ultima del 24 settembre 2024. Nel mezzo, otto match senza sconfitte da parte dei nerazzurri (4V, 4N). L'Atalanta è una delle tre squadre, assieme a Juventus e Cremonese, a non avere ancora perso in questo campionato: due vittorie e tre pareggi per i bergamaschi. La Dea potrebbe restare imbattuta nelle prime sei gare giocate di un torneo di Serie A soltanto per la terza volta nella sua storia, dopo il 2000/01 (4V, 2N) e il 2022/23 (4V, 2N). Dopo tre sconfitte consecutive, l'Atalanta ha perso soltanto una delle ultime 12 partite (7V, 4N) di Serie A - quella per 2-3 in casa lo scorso maggio contro il Parma - trovando sempre il gol in ciascuna di queste (25 reti nel periodo, per una media di 2.1 a match). Archiviato il successo casalingo per 4-1 contro il Lecce, l'Atalanta potrebbe vincere due match interni di fila per la prima volta nell'anno solare 2025 in Serie A, mentre, in generale, per la prima volta da ottobre-dicembre 2024, quando i bergamaschi infilarono una serie di sei vittorie casalinghe consecutive nel torneo. Il Como ha vinto solo due dei nove derby lombardi disputati da quando è tornato in Serie A (2024/25): il primo di questi proprio contro l'Atalanta nella gara di andata dello scorso campionato (3-2) e il secondo sul campo del Monza per 3-1 ad aprile; due pareggi e cinque sconfitte chiudono il parziale. Il Como ha vinto quattro delle ultime sei trasferte (1N, 1P) di campionato, il doppio rispetto ai successi conquistati in tutte le precedenti 15 gare esterne disputate dal suo ritorno in Serie A (2V, 4N, 9P).