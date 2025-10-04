Allegri LIVE: "Non sarà la mia rivincita"

Come sta Tomori, è pronto per giocare dall'inizio? Come si è allenato Leao?

"Tomori è a disposizione. Ha avuto un risentimento sull'adduttore. Leao ha fatto una bella settimana ed è la prima che fa dal 17 agosto. Domenica l'ho fatto giocare, anche se la mia idea non era farlo entrare così presto. Sta crescendo di condizione lui, ma anche Nkunku. Domani dobbiamo alzare ancora di più il livello di attenzione".