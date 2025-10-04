Esplora tutte le offerte Sky
Napoli-Genoa, le probabili formazioni

Serie A

Al Maradona il Napoli ospita il Genoa. Conte cambia e torna al 4-3-3 lasciando fuori De Bruyne, con McTominay mezzala sinistra. In porta torna Milinkovic-Savic. Davanti conferma per Hojlund con Politano a destra e Neres a sinistra. Nel Genoa Sabelli terzino e Norton-Cuffy alto a destra. In attacco ballottaggio Colombo-Ekathor. Match in programma domenica alle ore 18 e in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

SERIE A, TUTTE LE PROBABILI FORMAZIONI

Probabili formazioni
Napoli
Vanja Milinkovic-Savic
Portiere
Napoli
Giovanni Di Lorenzo
terzino destro
Napoli
Sam Beukema
difensore centrale
Napoli
Juan Jesus
difensore centrale
Napoli
Mathías Olivera
terzino sinistro
Napoli
Frank Anguissa
Mezzala destra
Napoli
Stanislav Lobotka
Centrocampista centrale
Napoli
Scott McTominay
mezzala sinistra
Napoli
Matteo Politano
Esterno destro
Napoli
Rasmus Højlund
Attaccante
Napoli
David Neres
Esterno sinistro

La probabile formazione

Napoli (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Beukema, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Hojlund, Neres. All.: Conte

  • Conte cambia e torna al 4-3-3 lasciando fuori De Bruyne e mettendo McTominay mezzala
  • In porta torna titolare in campionato Milinkovic-Savic
  • A sinistra gioca Olivera che completa la difesa con Di Lorenzo, Beukema e Juan Jesus
  • Davanti confermato Hojlund con Politano e Neres
Genoa
Nicola Leali
Portiere
Genoa
Stefano Sabelli
terzino destro
Genoa
Leo Østigård
difensore centrale
Genoa
Johan Vásquez
difensore centrale
Genoa
Aarón Martín
terzino sinistro
Genoa
Patrizio Masini
Centrocampista centrale
Genoa
Morten Frendrup
Centrocampista centrale
Genoa
Brooke Norton-Cuffy
ala destra
Genoa
Valentín Carboni
trequartista
Genoa
Mikael Ellertsson
ala sinistra
Genoa
Lorenzo Colombo
attaccante

La probabile formazione

Genoa (4-2-3-1): Leali; Sabelli, Ostigard, Vasquez, Martin; Masini, Frendrup; Norton-Cuffy, Carboni, Ellertsson; Colombo. All.: Vieira

  • Nel Genoa non ci sarà Stanciu, fuori anche Cornet e Messias. Convocato Onana
  • Due ballottaggi: come centravanti il dubbio è tra Colombo ed Ekhator, in difesa Ostigard e Marcandalli si giocano una maglia accanto a Vasquez
  • Carboni dietro la punta, con Ellertsson a sinistra. L'islandese potrebbe però anche giocare terzino sinistro: a quel punto out Martin e Vitinha o Malinovskyi sotto punta

