Al Maradona il Napoli ospita il Genoa. Conte cambia e torna al 4-3-3 lasciando fuori De Bruyne, con McTominay mezzala sinistra. In porta torna Milinkovic-Savic. Davanti conferma per Hojlund con Politano a destra e Neres a sinistra. Nel Genoa Sabelli terzino e Norton-Cuffy alto a destra. In attacco ballottaggio Colombo-Ekathor. Match in programma domenica alle ore 18 e in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW
La probabile formazione
Napoli (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Beukema, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Hojlund, Neres. All.: Conte
- Conte cambia e torna al 4-3-3 lasciando fuori De Bruyne e mettendo McTominay mezzala
- In porta torna titolare in campionato Milinkovic-Savic
- A sinistra gioca Olivera che completa la difesa con Di Lorenzo, Beukema e Juan Jesus
- Davanti confermato Hojlund con Politano e Neres
La probabile formazione
Genoa (4-2-3-1): Leali; Sabelli, Ostigard, Vasquez, Martin; Masini, Frendrup; Norton-Cuffy, Carboni, Ellertsson; Colombo. All.: Vieira
- Nel Genoa non ci sarà Stanciu, fuori anche Cornet e Messias. Convocato Onana
- Due ballottaggi: come centravanti il dubbio è tra Colombo ed Ekhator, in difesa Ostigard e Marcandalli si giocano una maglia accanto a Vasquez
- Carboni dietro la punta, con Ellertsson a sinistra. L'islandese potrebbe però anche giocare terzino sinistro: a quel punto out Martin e Vitinha o Malinovskyi sotto punta