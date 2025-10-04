Al Maradona il Napoli ospita il Genoa. Conte cambia e torna al 4-3-3 lasciando fuori De Bruyne, con McTominay mezzala sinistra. In porta torna Milinkovic-Savic. Davanti conferma per Hojlund con Politano a destra e Neres a sinistra. Nel Genoa Sabelli terzino e Norton-Cuffy alto a destra. In attacco ballottaggio Colombo-Ekathor. Match in programma domenica alle ore 18 e in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

