Udinese-Cagliari, le probabili formazioni della partita di Serie A

Serie A

Due i ballottaggi aperti in casa Udinese: Palma-Bertola in difesa, Ehizibue-Zanoli sull'out destro. Davis e Zaniolo sono la coppia d'attacco. Pisacane e i rossoblù hanno perso Belotti per almeno 6 mesi. Borrelli verso una maglia dal 1', alle sue spalle Esposito e Folorunsho

Probabili formazioni
Udinese
Razvan Sava
Razvan Sava
Goalkeeper
Udinese
Matteo Palma
Matteo Palma
Defender
Udinese
Thomas Kristensen
Thomas Kristensen
Defender
Udinese
Oumar Solet
Oumar Solet
Defender
Udinese
Kingsley Ehizibue
Kingsley Ehizibue
MIDFIELDER
Udinese
Sandi Lovric
Sandi Lovric
Midfielder
Udinese
Jesper Karlström
Jesper Karlström
Midfielder
Udinese
Arthur Atta
Arthur Atta
Midfielder
Udinese
Hassane Kamara
Hassane Kamara
MIDFIELDER
Udinese
Nicolò Zaniolo
Nicolò Zaniolo
FORWARD
Udinese
Keinan Davis
Keinan Davis
Forward

UDINESE (3-5-2) la probabile formazione

Sava; Palma, Kristensen, Solet; Ehizibue, Lovric, Karlström, Atta, Kamara; Zaniolo, Davis. All. Kosta Runjaic

  • Contro il Cagliari dovremmo rivedere i bianconeri con la linea a tre
  • Davis e Zaniolo in attacco. Occhio anche al 3-4-2-1 con Atta e Zaniolo trequartisti
  • Due i ballottaggi aperti: Palma-Bertola in difesa, Ehizibue-Zanoli sull'out destro
Cagliari
Elia Caprile
Elia Caprile
Goalkeeper
Cagliari
Marco Palestra
Marco Palestra
Defender
Cagliari
José Pedro da Silva Figueiredo Freitas
José Pedro da Silva Figueiredo Freitas
Defender
Cagliari
Sebastiano Luperto
Sebastiano Luperto
Defender
Cagliari
Adam Obert
Adam Obert
defender
Cagliari
Michel Adopo
Michel Adopo
Midfielder
Cagliari
Matteo Prati
Matteo Prati
Midfielder
Cagliari
Alessandro Deiola
Alessandro Deiola
Midfielder
Cagliari
Sebastiano Esposito
Sebastiano Esposito
forward
Cagliari
Michael Folorunsho
Michael Folorunsho
Forward
Cagliari
Gennaro Borrelli
Gennaro Borrelli
Forward

CAGLIARI (4-3-2-1) la probabile formazione

Caprile; Palestra, Ze Pedro, Luperto, Obert; Adopo, Prati, Deiola; Esposito, Folorunsho; Borrelli. All. Fabio Pisacane

  • Out Zappa, Belotti, Gaetano, Rog, Radunovic e Pintus. Recuperato Luvumbo
  • Mina è in forse per una contusione ginocchio
  • In attacco Borrelli verso una maglia da titolare. Alle sue spalle Esposito e Folorunsho

CALCIO: SCELTI PER TE