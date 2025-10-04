Due i ballottaggi aperti in casa Udinese: Palma-Bertola in difesa, Ehizibue-Zanoli sull'out destro. Davis e Zaniolo sono la coppia d'attacco. Pisacane e i rossoblù hanno perso Belotti per almeno 6 mesi. Borrelli verso una maglia dal 1', alle sue spalle Esposito e Folorunsho
UDINESE (3-5-2) la probabile formazione
Sava; Palma, Kristensen, Solet; Ehizibue, Lovric, Karlström, Atta, Kamara; Zaniolo, Davis. All. Kosta Runjaic
- Contro il Cagliari dovremmo rivedere i bianconeri con la linea a tre
- Davis e Zaniolo in attacco. Occhio anche al 3-4-2-1 con Atta e Zaniolo trequartisti
- Due i ballottaggi aperti: Palma-Bertola in difesa, Ehizibue-Zanoli sull'out destro
CAGLIARI (4-3-2-1) la probabile formazione
Caprile; Palestra, Ze Pedro, Luperto, Obert; Adopo, Prati, Deiola; Esposito, Folorunsho; Borrelli. All. Fabio Pisacane
- Out Zappa, Belotti, Gaetano, Rog, Radunovic e Pintus. Recuperato Luvumbo
- Mina è in forse per una contusione ginocchio
- In attacco Borrelli verso una maglia da titolare. Alle sue spalle Esposito e Folorunsho