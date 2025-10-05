Dove vedere Napoli-Genoa

La sfida fra Napolie Genoa valida per la 6^ giornata di campionato, si gioca domenica 5 ottobre alle 18 e sarà in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW . Telecronaca di Riccardo Gentile con il commento di Lorenzo Minotti; a bordocampo Massimiliano Ugolini e Francesco Modugno. Appuntamento inoltre con Sunday Football dalle ore 15.30 con Leo Di Bello in compagnia di Fabio Quagliarella e Marco Bucciantini. Alle 20 spazio ad Anteprima Sky Calcio Club con Fabio Caressa, Giuseppe Bergomi e Luca Marchegiani; alle 22.40 , al Club , si aggiungeranno Alessandro Del Piero, Paolo Di Canio e Stefano De Grandis. Ospite anche Alessandro Florenzi . Alle 20.45 (fino alle 22.35) c'è Campo Aperto Serie A con Leo Di Bello, Marco Nosotti, Luca Marchetti e Dario Massara.

I numeri di Napoli e Genoa

Il Genoa ha vinto solo una delle ultime 24 sfide di Serie A contro il Napoli (8N, 15P): 2-1 il 6 febbraio 2021 (doppietta di Goran Pandev e gol di Matteo Politano); inoltre, i rossoblù hanno subito una media di 2,3 gol a partita nelle nove più recenti gare contro i partenopei. Il Napoli è rimasto imbattuto in ciascuna delle ultime 15 sfide casalinghe contro il Genoa in Serie A (9V, 6N) - solo contro l'Hellas Verona (20) ha all'attivo una serie di imbattibilità interna in corso più lunga tra le avversarie attualmente nel torneo. Tre delle ultime quattro sfide tra Napoli e Genoa in Serie A sono terminate in parità (completa il parziale un successo partenopeo), tanti pareggi quanti nei precedenti 13 confronti tra le due squadre. Con la sconfitta per 2-1 contro il Milan, il Napoli ha interrotto una serie di 16 risultati utili di fila in Serie A (11V, 5N); l'ultima volta che i partenopei hanno registrato due sconfitte consecutive in campionato risale a dicembre 2023, con Mazzarri in panchina. Con due soli punti conquistati nelle prime cinque giornate, il Genoa ha eguagliato la sua peggior partenza in Serie A nell'era dei tre punti a vittoria: due punti anche nel 2017/18, stagione in cui comunque chiuse al 12° posto finale. Tra le squadre che hanno preso parte ed entrambe le ultime due edizioni di Serie A, il Napoli è l'unica imbattuta in casa nel 2025 in campionato: nove successi e tre pareggi, per una media di 2,5 punti a partita, più bassa solo della Juventus (2.58) nel parziale.