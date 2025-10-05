Le partite di Serie A di oggi

Sono cinque gli appuntamenti della domenica di campionato che si apre alle 12.30 con Udinese-Cagliari segue il doppio appuntamento delle 15.00 con Fiorentina-Roma e Verona-Pisa . Alle 18.00 è il momento di Napoli-Genoa su Sky Sport Calcio, Sky Sport UNO, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW . Telecronaca di Riccardo Gentile con il commento di Lorenzo Minotti; inviati Francesco Modugno e Massimo Ugolini. La giornata di campionato si chiude domenica sera, alle 20.45, con Juventus-Milan .

Ospiti d'eccezione a Sky Calcio Club

Sky fornirà una copertura totale della stagione grazie alla sua squadra editoriale con pre e postpartita di tutte le sfide, gli studi e le rubriche dedicate. La domenica si riparte a mezzogiorno con La Casa dello Sport - Day condotto da Sara Benci con Paolo Assogna e Federico Zancan ospiti in studio. Alle 15.30 spazio a Sky Sunday Football, con Leo Di Bello, Fabio Quagliarella e Marco Bucciantini. Durante i match delle 20.45 nuovo appuntamento con Campo Aperto, con gli aggiornamenti live dai campi di gioco con Leo Di Bello in compagnia di Luca Marchetti, Marco Nosotti e Dario Massara. Pre e postpatita affidato a Sky Calcio Club, il programma condotto da Fabio Caressa. Ospiti della tavola rotonda Beppe Bergomi, Paolo Di Canio, Alessandro Del Piero, Alessandro Florenzi, Luca Marchegiani e Stefano De Grandis. Lunedì sera sarà il momento de L’Originale dalle 23. Alessandro Bonan, Gianluca di Marzio e Fayna saranno in compagnia di Veronica Baldaccini, Luca Gotti, Gianfranco Teotino e Giancarlo Marocchi.