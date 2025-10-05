Esplora tutte le offerte Sky
Le partite di Serie A di oggi, il calendario e gli orari della 6^ giornata

guida tv

Oggi, domenica 5 ottobre, si scende in campo per la 6^ giornata di Serie A. Alle 18.00 Napoli-Genoa su Sky - canali Sky Sport Calcio, Sky Sport UNO, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 - e in streaming su NOW. Tutti gli appuntamenti della giornata di campionato

GUARDA TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT

Sono cinque gli appuntamenti della domenica di campionato che si apre alle 12.30 con Udinese-Cagliari segue il doppio appuntamento delle 15.00 con Fiorentina-Roma e Verona-Pisa. Alle 18.00 è il momento di Napoli-Genoa su Sky Sport Calcio, Sky Sport UNO, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Telecronaca di  Riccardo Gentile con il commento di Lorenzo Minotti; inviati Francesco Modugno e Massimo Ugolini. La giornata di campionato si chiude domenica sera, alle 20.45, con Juventus-Milan.

Ospiti d'eccezione a Sky Calcio Club

Sky fornirà una copertura totale della stagione grazie alla sua squadra editoriale con pre e postpartita di tutte le sfide, gli studi e le rubriche dedicate. La domenica si riparte a mezzogiorno con La Casa dello Sport - Day condotto da Sara Benci con Paolo Assogna e Federico Zancan ospiti in studio. Alle 15.30 spazio a Sky Sunday Football, con Leo Di Bello, Fabio Quagliarella e Marco Bucciantini. Durante i match delle 20.45 nuovo appuntamento con Campo Aperto, con gli aggiornamenti live dai campi di gioco con Leo Di Bello in compagnia di Luca Marchetti, Marco Nosotti e Dario Massara. Pre e postpatita affidato a Sky Calcio Club, il programma condotto da Fabio Caressa. Ospiti della tavola rotonda Beppe Bergomi, Paolo Di Canio, Alessandro Del Piero, Alessandro Florenzi, Luca Marchegiani e Stefano De Grandis. Lunedì sera sarà il momento de L’Originale dalle 23. Alessandro Bonan, Gianluca di Marzio e Fayna saranno in compagnia di Veronica Baldaccini, Luca Gotti, Gianfranco Teotino e Giancarlo Marocchi.

Serie A, la programmazione di oggi

Domenica 5 ottobre

  • dalle 12.00: La Casa dello Sport – Day con Sara Benci, Paolo Assogna e Federico Zancan
  • ore 12.30: Udinese-Cagliari su DAZN 1
  • ore 15.00: Fiorentina-Roma su DAZN 1
  • ore 15.00: Bologna-Pisa su DAZN 2 
  • dalle 15.30: La Casa dello Sport – Day con Leo Di Bello, Fabio Quagliarella e Marco Bucciantini
  • alle 18.00: NAPOLI-GENOA su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Telecronaca Riccardo Gentile; commento Lorenzo Minotti; inviati Francesco Modugno e Massimo Ugolini
  • dalle 20.00 e dalle 22.40: Sky Calcio Club con Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Alessandro Del Piero, Alessandro Florenzi, Luca Marchegiani, Paolo Di Canio e Stefano De Grandis
  • ore 20.45: Juventus-Milan su DAZN 1
  • dalle 20.45: Campo Aperto Serie A con Leo Di Bello, Dario Massara, Luca Marchetti e Marco Nosotti

