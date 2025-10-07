Marotta è tornato a parlare dell'acquisto di San Siro, dopo la delibera del Consiglio Comunale sulla vendita dello stadio e delle aree circostanti a Inter e Milan: "Il nuovo stadio deve rispondere alle esigenze di modernità, a breve sarà fatto il rogito e poi servirà la fase progettuale". Il presidente dell'Inter sottolinea poi l'impatto di Modric sulla Serie A: "Lui è uno spot positivo per il calcio italiano, i nostri figli e nipoti si innamorano vedendo un giocatore del genere"

Il Consiglio Comunale di Milano ha approvato la delibera sulla vendita dello stadio di San Siro a Inter e Milan: il Comune venderà il Meazza e le aree circostanti ai due club per 197 milioni di euro, sarà realizzato un nuovo impianto e San Siro verrà abbattuto. In attesa del rogito e del progetto definitivo, si ipotizza l'inizio dei lavori del nuovo stadio per il 2027, in modo da renderlo operativo entro il 2031 (ovvero alla vigilia degli Europei 2032). Giuseppe Marotta è tornato a parlare del futuro stadio di Milano, in occasione della presentazione del libro di Stefano Boldrini: "Oggi abbiamo conquistato un posizionamento importante, cioè finalmente possiamo dire che possiamo costruire uno stadio nuovo . Un impianto che deve rispondere alle esigenze di modernità, nel rispetto dei cittadini, di un senso civico, etico e di una sostenibilità ambientale. Di più non dico, siamo in una fase burocratica interlocutoria. Ora dovremo procedere all'acquisizione del vecchio San Siro e delle aree limitrofe. A breve sarà fatto il rogito e poi servirà la fase progettuale nella quale dovrà esserci il rispetto dei criteri a cui facevo riferimento prima".

"La china del calcio italiano è in discesa"

Il presidente dell’Inter ha analizzato anche l'evoluzione del calciomercato italiano negli ultimi anni: "Non è preoccupante che Modric a 40 anni detti legge, io vedo in Modric uno spot positivo per il calcio italiano. I nostri figli e nipoti si innamorano vedendo un giocatore del genere, magari vogliono ripetere le sue gesta in allenamento. La china del nostro calcio è in discesa, oggi il nostro campionato è di transizione, non è più l'Eldorado degli anni 2000, quando avevamo il miglior ranking ed eravamo molto competitivi. I club compravano i campioni giovani e li tenevano fino a fine carriera. Oggi arrivano nella fase calante". Marotta ha parlato anche della concorrenza sul mercato con le altre big del calcio europeo: "Noi oggi non siamo in grado di comprare un giocatore del Real Madrid, guardate Mastantuono pagato 60 milioni di euro. Tutte le italiane spendono al massimo 30-35 milioni per un 2006. Il mercato è molto limitante e i grandi club della Serie A devono ricorrere allo strumento del player trading che prima non esisteva, delle plusvalenze. Oggi è uno strumento caratteristico del bilancio, senza le plusvalenze né Milan né Inter né Juventus riuscirebbero a presentare un bilancio adeguato", ha concluso il presidente nerazzurro.