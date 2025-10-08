Il presidente del club giallorosso è intervenuto a margine dell'Assemblea della nuova EFC: "Il lavoro di Gasperini penso sia incredibile, è davvero serio in quello che fa - ha spiegato -. Non potremmo essere più felici di così“. E sull'Uefa ha aggiunto: "Supportiamo le loro decisioni

Dan Friedkin è in Italia e l'occasione è la partecipazione all'Assemblea della nuova EFC, l'European Football Clubs. Il presidente della Roma è intervenuto a margine dell'evento, rispondendo alle domande dei cronisti presenti a proposito del momento della squadra, di Gasperini e non solo. "Le nostre impressioni sono buone - ha detto il numero della società giallorossa -. La stagione è lunga, ma siamo davvero fiduciosi nel nostro allenatore, in ciò che sta facendo e nella squadra. Il lavoro di Gasperini penso sia incredibile: lavora duro, è davvero serio in quello che fa. Siamo allineati a questo modo di allenare, ci sentiamo spesso e lavoriamo a stretto contatto. Non potremmo essere più felici di così“.