“Siamo il cuore del calcio. Siamo l’European Football Clubs”. Con questo annuncio, sui propri profili social, l’associazione dei club calcistici europei ha annunciato il cambio di denominazione. Da oggi non si chiama infatti più ECA ma appunto European Football Clubs, ovvero EFC. Domani è in programma l’assemblea generale a Roma e l’evento è preceduto da una cena di gala, questa sera nella Capitale, a Villa Miani, dove campeggiano già il nuovo simbolo e il nuovo acronimo. Sui profili social la nuova denominazione ha già preso il posto di quella precedente. L’apertura della tre giorni di lavori dell’EFC è prevista domani all’Hotel Cavalieri.