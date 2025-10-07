Esplora tutte le offerte Sky
L'ECA cambia nome: ora si chiama European Football Clubs (EFC)

L'ANNUNCIO

Nuova denominazione dell'associazione dei club calcistici europei, che da oggi non si chiama più ECA ma EFC, acronimo di European Football Clubs. La novità annunciata stasera, in occasione della cena di gala a Roma. Domani nella Capitale il via della tre giorni di lavori dell'assemblea

“Siamo il cuore del calcio. Siamo l’European Football Clubs”. Con questo annuncio, sui propri profili social, l’associazione dei club calcistici europei ha annunciato il cambio di denominazione. Da oggi non si chiama infatti più ECA ma appunto European Football Clubs, ovvero EFC. Domani è in programma l’assemblea generale a Roma e l’evento è preceduto da una cena di gala, questa sera nella Capitale, a Villa Miani, dove campeggiano già il nuovo simbolo e il nuovo acronimo. Sui profili social la nuova denominazione ha già preso il posto di quella precedente. L’apertura della tre giorni di lavori dell’EFC è prevista domani all’Hotel Cavalieri.

