Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

La top 11 dei più forti allenati da Spalletti scelta da Spalletti (nazionale esclusa)

festival sport fotogallery
10 foto

Al "Festival dello Sport" di Trento l'ex Ct azzurro ha disegnato il 4231 ideale dei calciatori allenati in carriera ("ma senza contare quelli della nazionale"). Trequarti di talento puro e tanti gol garantiti in attacco: sette della Roma, tre del Napoli scudettato e anche uno dell'Udinese. E non sono mancati i ballottaggi che lo hanno fatto vacillare…

ALTRE FOTOGALLERY

Non solo Schick: gli ultimi rinnovi in Europa

Calciomercato

Rinnovi ufficiali in Europa: Patrik Schick prolunga col Bayer Leverkusen fino al 2030 dopo una...

73 foto

Europa League: sorteggiati accoppiamenti playoff

Europa League

Nell'Europa League 2025/26 sono stati sorteggiati gli accoppiamenti in vista dei...

22 foto

Champions, sorteggiati gli accoppiamenti playoff

Champions League

La Champions League 2025/26 prende forma: sono stati sorteggiati oggi gli accoppiamenti in vista...

39 foto

Cessioni record dell'Ajax: Hato al 5° posto

CLASSIFICA

Con la vendita di Hato al Chelsea, l’Ajax conferma la sua abilità nello scoprire (o crescere)...

20 foto

La top 11 più preziosa in Arabia: ben 7 ex Serie A

Calciomercato

Ancora protagonista sul mercato, l'Arabia Saudita continua ad accogliere nuovi big a suon di...

12 foto

Video in evidenza

    Serie A: Ultime Notizie

    Zidane: "Juve nel cuore, non so se mai l’allenerò"

    festival sport

    L’ex fuoriclasse francese ospite a Trento del Festival dello Sport. Zidane ha ripercorso,...

    Emergenza Lazio, si ferma anche Castellanos

    INFORTUNIO?

    Nella giornata di venerdì 10 ottobre, Valentin Castellanos ha interrotto l'allenamento a causa di...

    Milan, si ferma Saelemaekers: attesa per gli esami

    l'infortunio

    L'esterno belga ha accusato un problema al flessore nel match pareggiato dal suo Belgio contro la...