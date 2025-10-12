La top 11 dei più forti allenati da Spalletti scelta da Spalletti (nazionale esclusa)

Al "Festival dello Sport" di Trento l'ex Ct azzurro ha disegnato il 4231 ideale dei calciatori allenati in carriera ("ma senza contare quelli della nazionale"). Trequarti di talento puro e tanti gol garantiti in attacco: sette della Roma, tre del Napoli scudettato e anche uno dell'Udinese. E non sono mancati i ballottaggi che lo hanno fatto vacillare…