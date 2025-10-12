La top 11 dei più forti allenati da Spalletti scelta da Spalletti (nazionale esclusa)
Al "Festival dello Sport" di Trento l'ex Ct azzurro ha disegnato il 4231 ideale dei calciatori allenati in carriera ("ma senza contare quelli della nazionale"). Trequarti di talento puro e tanti gol garantiti in attacco: sette della Roma, tre del Napoli scudettato e anche uno dell'Udinese. E non sono mancati i ballottaggi che lo hanno fatto vacillare…
- Allenato alla: Roma
- Cosa ha detto: "Era un problema scegliere tra lui e Alisson già ai tempi della Roma, poi escludiamo la Nazionale, altrimenti Donnarumma sarebbe una scelta troppo facile"
- Allenato al: Napoli
- Cosa ha detto: "Panucci e Di Lorenzo sono tra i migliori, ma scelgo il terzino dello scudetto"
- Allenati a: Napoli e Roma
- Cosa ha detto: "C'era anche Kim fortissimo, poi gente come Juan e Mexes, era un po' pazzo ma aveva una forza disumana"
- Allenato a: Udinese
- Cosa ha detto: "Ho avuto Emerson, Janku, Riise, tutti fortissimi. Anche Tonetto all'Empoli era fortissimo, ma Jankulovski spingeva in maniera incedibile"
- Allenati a: Roma
- Cosa ha detto: "Pochi dubbi e nessun ballottaggio, uno è Pizarro e l'altro è De Rossi"
- Allenato alla: Roma
- Cosa ha detto: "Per giocare lì in quelle zone serve qualcuno che sgrani la linea difensiva"
- Allenato alla: Roma
- Cosa ha detto: nessun commento, solo l'applauso immediato da tutto il Festival dello Sport
- Allenato al: Napoli
- Cosa ha detto: "Abbiamo messo Salah da una parte, dall'altra Kvara va messo per forza; in carriera ho avuto anche Mancini e Hulk"
- Allenato alla: Roma
- Cosa ha detto: "Icardi o Dzeko? C'è stato anche Osimhen, ma Dzeko con me a Roma ha fatto cose incredibili, aveva tutto"
- Szczesny
- Di Lorenzo, Koulibaly, Chivu, Jankulovski
- Pizarro, De Rossi
- Salah, Totti, Kvaratskhelia
- Dzeko