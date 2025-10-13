Dal ritiro della Francia, Mike Maignan ha detto la sua sulla scelta di giocare Milan-Como in Australia: "Perdiamo una partita casalinga. I nostri obiettivi sono ambiziosi, non bisogna lasciare nulla al caso". HIGHLIGHTS SERIE A

Durante la conferenza stampa alla vigilia della sfida tra Islanda e Francia, tra le domande poste a Mike Maignan ce ne è stata anche una su Milan-Como, match di Serie A in programma a febbraio che dovrebbe giocarsi non a San Siro ma a Perth, in Australia. E il portiere dei rossoneri e della Francia è sulle stesse posizioni del compagno di club e nazionale Adrien Rabiot: "Sono totalmente d'accordo con lui. Non capisco perché giochiamo all'estero. Oggi si dimenticano molte cose, si pensa molto all'aspetto finanziario. È una partita del campionato italiano, avremmo dovuto giocare in casa, quindi 'perdiamo' una partita casalinga. I nostri obiettivi sono ambiziosi, non bisogna lasciare nulla al caso". Sulla decisione, il primo a esprimersi era stato proprio Rabiot che, in un'intervista rilasciata a 'Le Figaro', aveva affermato: "Tutto questo è al di sopra di noi. È pazzesco fare così tanti chilometri per far giocare una partita fra due squadre italiane. Si parla molto dei calendari e della salute dei giocatori... Dobbiamo adattarci, come sempre".

I benefici economici La scelta di disputare il match tra Milan e Como a 13.700 km da San Siro (dopo un viaggio di circa 20 ore) ha delle motivazioni sia promozionali che economiche. Sarà la prima partita di Serie A giocata all'estero (fin qui all'estero è stata disputata solo la Supercoppa italiana), trasformandosi in una vetrina per il calcio italiano. Sotto l'aspetto economico la sfida in Australia porta con sé ricavi importanti: 12 milioni circa seconto le stime fatte da Calcio e Finanza. Al netto dei costi per l’organizzazione del match, dovrebbero rimanere circa 8-9 milioni di euro che verranno distribuiti fra Milan (la fetta maggiore, anche per compensare il mancato incasso), Como e le altre 18 società di Serie A.

La posizione della Lega Calcio Lo scorso mercoledì l'amministratore delegato della Lega Serie A, Luigi De Siervo aveva replicato alle preplessitù di Rabiot: "Si dimentica, come tutti i calciatori che guadagnano milioni di euro, che sono pagati per svolgere un'attività, cioè giocare a calcio. Dovrebbe avere rispetto dei soldi che guadagna e assecondare maggiormente il proprio datore di lavoro, cioè il Milan, che ha accettato e spinto perché questa partita si potesse giocare all'estero". E sulle complicazioni che una trasferta del genere porta con sé aveva aggiunto: "La sfida organizzativa è complicata, le ore di volo sono tante ma si viaggia in una business class dall'altra parte del mondo, cosa che le squadre fanno stabilmente. I calciatori di vertice, che hanno stipendi commisurati alla fatica che svolgono, dovrebbero capire meglio di altri che questo è un sacrificio che si può fare".