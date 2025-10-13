Esplora tutte le offerte Sky
Milan, infortunio Saelemaekers: lesione al flessore della gamba destra

MILAN

Uscito dopo un'ora di gioco contro la Macedonia del Nord, l'esterno belga aveva lasciato il ritiro della Nazionale per fare ritorno a Milanello. Gli esami strumentali hanno confermato la lesione al flessore della gamba destra, infortunio che gli farà saltare Milan-Fiorentina di domenica sera. Settimana prossima verrà rivalutato con nuovi esami

SERIE A, GLI INFORTUNATI CON LE NAZIONALI

Brutte notizie per il Milan, che perde l'infortunato Alexis Saelemaekers. Uscito dopo un'ora di gioco venerdì contro la Macedonia del Nord, l'esterno belga aveva lasciato il ritiro della Nazionale facendo ritorno a Milanello. E gli esami strumentali hanno confermato i timori iniziali: lesione al flessore della gamba destra per il 26enne rossonero, titolarissimo nell'ottimo avvio di stagione della squadra di Allegri. Uno stop che costringerà Saelemaekers a saltare Milan-Fiorentina, sfida in programma domenica alle 20.45 a San Siro. Nei prossimi giorni il giocatore osserverà un periodo di riposo prima di essere rivalutato settimana prossima con nuovi esami, che stabiliranno con chiarezza i tempi di recupero e la data del ritorno in campo.

