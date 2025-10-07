Infortuni prima della nazionale: dalla Serie A già in sette hanno dato forfait
Lobotka è l'ultimo in ordine di tempo, del Napoli hanno dovuto dire no alla nazionale altri due, tra cui Politano, uno dei due azzurri costretti al forfait insieme a Zaccagni. Ecco il bilancio (per ora…)
- Era stato inserito nella lista di Gattuso, ma poi ha dovuto dare forfait saltando anche l'ultima giornata di campionato prima della pausa per un problema muscolare ai flessori.
- L'esterno azzurro è andato ko a inizio secondo tempo della partita col Genoa: ha alzato il braccio lamentando anche lui un probabile problema muscolare. Conte ha parlato di affaticamento, attesi gli esiti degli esami.
- Il centrocampista ha lasciato il ritiro della sua nazionale dopo gli esami post infortunio di domenica contro il Genoa. Lo riferisce il sito della federcalcio della Slovacchia: "I risultati non sono stati soddisfacenti, confermato l'infortunio muscolare all’adduttore". Lobotka torna quindi a Napoli per sottoporsi ad altri esami medici e valutare lo stiramento muscolare che rischia di tenerlo fuori per 3-4 settimane.
- Altro giocatore del Napoli che non risponderà alla chiamata: problemi alla schiena per lui.
- L'attaccante è rimasto a Formello per fastidi muscolari: è dunque impossibilitato a rispondere alla convocazione del Senegal.
- Era uscito dal campo al 20’ di Udinese-Cagliari per infortunio: gli esami hanno evidenziato una distrazione di basso grado al soleo del polpaccio destro.
- Il terzino della Roma ha rimediato una lieve contusione alla tibia durante la gara con la Fiorentina e per precauzione non risponderà alle convocazione del suo Brasile.