Lesione per Castellanos, rischia due mesi di stop

Continua l'emergenza infortuni in casa Lazio e il problema si sposta ora in attacco dove Valentin Castellanos, che si era fermato venerdì scorso nell'ultimo allenamento della settimana, ha riportato una lesione di secondo grado al retto femorale della coscia destra. Una diagnosi che prevede uno stop compreso tra i 45 e i 60 giorni, con il rientro ipotizzabile solo dopo la prossima sosta per le nazionali. Castellanos in stagione aveva raccolto fin qui 6 presenze con 2 gol e 3 assist all'attivo.