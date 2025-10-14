Lesione per Castellanos, rischia due mesi di stop

Esplora tutte le offerte Sky
Lazio, infortunio Castellanos: lesione muscolare di 2° grado, rischia due mesi di stop

lazio

Brutte notizie in casa Lazio: Valentin Castellanos sarà costretto a fermarsi a lungo. Gli esami strumentali ai quali si è sottoposto in mattinata l’attaccante argentino hanno evidenziato una lesione di secondo grado al retto femorale della coscia destra. Prevista un assenza fra i 45 e i 60 giorni per lui

GLI INDISPONIBILI DELLA 7^GIORNATA DI SERIE A

Continua l'emergenza infortuni in casa Lazio e il problema si sposta ora in attacco dove Valentin Castellanos, che si era fermato venerdì scorso nell'ultimo allenamento della settimana, ha riportato una lesione di secondo grado al retto femorale della coscia destra. Una diagnosi che prevede uno stop compreso tra i 45 e i 60 giorni, con il rientro ipotizzabile solo dopo la prossima sosta per le nazionali. Castellanos in stagione aveva raccolto fin qui 6 presenze con 2 gol e 3 assist all'attivo. 

Quella della Lazio sembra una continua emergenza

