l'analisi

Quella della Lazio sembra una continua emergenza

Matteo Petrucci

L'infortunio di Castellanos, ai box per circa un paio di mesi, va a peggiorare una situazione che, per il blocco del mercato e per la classifica, al momento non sorride ai biancocelesti. Maurizio Sarri, per tenere la rotta, sta attingendo a delle risorse inaspettate a inizio stagione: alcune molto liete, come l'exploit di Cancellieri. Ma serve fare di più

