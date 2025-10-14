Introduzione
Martedì 14 ottobre Bremer è stato operato in seguito alla lesione del menisco del ginocchio sinistro. Questo il comunicato della Juventus: "Bremer è stato sottoposto ad intervento chirurgico di meniscectomia artoscopica selettiva del menisco mediale del ginocchio sinistro. L'intervento è perfettamente riuscito. Il calciatore inizierà nei prossimi giorni l'iter riabilitativo volto alla ripresa dell'attività agonistica". Per un un'operazione di questo tipo i tempi di recupero sono di circa 5-6 settimane, ma trattandosi del ginocchio già operato lo scorso anno per la ricostruzione del legamento crociato si valuterà la reazione del ginocchio e di certo non si affretterà il ritorno di Bremer in campo.
Intanto Maurizio Sarri perde un attaccante titolare: Castellanos si è sottoposto a controlli medici che hanno evidenziato una lesione di secondo grado al retto femorale della coscia destra. Lo stop non sarà breve: il rischio è quello di restare ai box per circa due mesi. Il "Taty" è solo uno dei tantissimi infortunati in vista della prossima giornata di Serie A
A memoria giornalistica è difficile trovare una serie più "nera": tifosi, allenatori veri e fantallenatori si ritrovano l'infermeria piena. Tra scelte precazuionali come quelle legate a Rabiot e Pulisic, fino ad arrivare a stop seri (Bremer su tutti), c'è da fare la conta.
Ecco quindi la complicata situazione squadra per squadra su infortunati, indisponibili e recuperabili in vista della 7^ giornata di campionato
Quello che devi sapere
Bremer, intervento al menisco riuscito
- Bremer è stato operato in seguito alla lesione riscontrata al menisco del ginocchio sinistro: "Bremer è stato sottoposto ad intervento chirurgico di meniscectomia artoscopica selettiva del menisco mediale del ginocchio sinistro. L'intervento è perfettamente riuscito - spiega la Juventus in un comunicato ufficiale -. Il calciatore inizierà nei prossimi giorni l'iter riabilitativo volto alla ripresa dell'attività agonistica"
- Per un un'operazione di questo tipo i tempi di recupero sono di circa 5-6 settimane, ma trattandosi del ginocchio già operato lo scorso anno per la ricostruzione del legamento crociato si valuterà la reazione del ginocchio e di certo non si affretterà il ritorno di Bremer in campo.
Lesione seria per Castellanos
Pare non esserci pace per la Lazio di Maurizio Sarri. Ai giocatori già fuori per problemi fisici si è aggiunto un pezzo da novanta. Castellanos ha accusato un problema mentre era a Formello e gli esami non lasciano spazio a dubbi: lesione di secondo grado al retto femorale della coscia destra
Tradotto, stop prolungato per il "Taty" che starà fermo per circa due mesi (45 giorni nel migliore dei casi). L'attaccante biancocelesta potrebbe saltare quindi ben 10 gare di campionato, tornando a disposizione nella prima metà di diembre, qualora il percorso di recupero sia il più breve possibile
ATALANTA
7^ giornata Atalanta-Lazio, domenica ore 18 su Sky Sport
- BELLANOVA - lesione muscolo-fasciale di primo grado del muscolo adduttore lungo sinistro. Recuperabile per la 7^ giornata
- KOSSOUNOU - edema muscolare con riscontro di lesione parcellare del muscolo bicipite femorale della coscia destra. Recuperabile per la 7^ giornata
- ZALEWSKI - lesione muscolo-fasciale di primo grado del bicipite femorale destro. Recuperabile per la 7^ giornata
- SCALVINI - lesione muscolo-fasciale di primo grado all’adduttore lungo di destra; pronto al rientro per la sfida contro la Lazio
- SCAMACCA - problema al ginocchio. In forte dubbio per la 7^ giornata
- BAKKER - Rottura del crociato. Rientro previsto a gennaio 2026
- KOLASINAC - Lesione del crociato anteriore e del menisco esterno. Possibile rientro a inizio novembre
BOLOGNA
7^ giornata Cagliari-Bologna, domenica ore 15
- IMMOBILE - Lesione del retto femorale. Rientro inizio novembre
CAGLIARI
7^ giornata Cagliari-Bologna, domenica ore 15
- LUVUMBO - Lesione distrattiva agli adduttori. Recuperabile per la 7a giornata
- MINA - Probema al polpaccio. In dubbio per la sfida contro il Bologna
- GAETANO - Problema ai flessori della coscia sinistra. In dubbio per la 7^ giornata
- ZAPPA - Risentimento muscolare alla coscia destra. Rientro nella seconda metà di ottobre
- DI PARDO - Affaticamento muscolare. Recuperabile per la 7^ giornata
- RADUNOVIC - Lesione distrattiva di primo grado del soleo. Possibile contro il Bolonga
- BELOTTI - a fine settembre ha riportato la lesione del legamento e crociato. Operazione riuscita, rientro non prima di sei mesi
COMO
7^ giornata Como-Juventus, domenica ore 12:30
- J.RODRIGUEZ: squalificato due turni. Salta Juventus e Parma
- FABREGAS: squalificato. Non sarà in panchina contro la Juventus
- ADDAI - Lesione al bicipite femorale coscia destra. Rientro possibile a inizio novembre
- SERGI ROBERTO - Lesione al retto femorale della coscia. Rientro possibile a inizio novembre
- DIAO - Fissurazione ossea alla diafisi. In forte dubbio per la 7^ giornata
- VAN DER BREMPT - Lesione al retto femorale. In forte dubbio per la 7^ giornata
- DOSSENA - Lesione del crociato anteriore. Rientro possibile a inizio novembre
CREMONESE
7^ giornata Cremonese-Udinese, lunedì 20:45 su Sky Sport
- COLLOCOLO - Lesione muscolare del retto femorale sinistro. Operato. Tempi di recupero da quantificare
- TERRACCIANO - Problema muscolare. In dubbio per la gara contro l'Udinese
- MOUMBAGNA – Lesione al flessore. Rientro possibile a fine ottobre
FIORENTINA
7^ giornata Milan-Fiorentina, domenica ore 20:45
- KEAN - Distorsione alla caviglia. In forte dubbio per la sfida contro il Milan
- SOHM - Fascite plantare. In dubbio per la 7^ giornata
- LAMPTEY - lacerazione isolata del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Operazione fatta e riuscita. Rientro in gruppo a gennaio
- KOUAME' - Lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Rientro non prima di ottobre
GENOA
7^ giornata Genoa-Parma, domenica ore 15
- MESSIAS - Fastidio muscolare all'adduttore. In forte dubbio per la 7^ giornata
- OSTIGARD - Frattura alle costole. Rientro a novembre
- CORNET - Problema fisico. In dubbio per la 7^ giornata
- STANCIU - Problema al bicipite femorale della coscia destra. In forte dubbio per la 7^ giornata
INTER
7^ giornata Roma-Inter, sabato ore 20:45 su Sky Sport
- THURAM - Risentimento muscolare al bicipite femorale della gamba sinistra. In dubbio per la sfida contro la Roma
JUVENTUS
7^ giornata Como-Juventus, domenica ore 12:30
- BREMER - Operato per una lesione del menisco mediale. I tempi di recupero sono di circa 5-6 settimane
- CABAL - Lesione di medio grado del bicipite femorale della coscia destra. Possibile rientro dopo la sosta di novembre
- MIRETTI - Lesione alla coscia. In dubbio per la 7^ giornata
LAZIO
7^ giornata Atalanta-Lazio, domenica ore 18 su Sky Sport
- CASTELLANOS: lesione al retto femorale. Rientro a inizio dicembre
- MARUSIC - Risentimento a una vecchia cicatrice. In forte dubbio per la 7^ giornata
- ZACCAGNI - Lesione di primo grado agli adduttori. Rientro previsto a inizio novembre
- DIA - Distorsione alla caviglia destra. In forte dubbio per Bergamo
- PELLEGRINI - Leggera distorsione alla caviglia. In dubbio per la sfida contro l'Atalanta
- ROVELLA - Sindrome retto-adduttoria. Per il momento nessuna operazione si valuta giorno per giorno
- DELE-BASHIRU - Lesione muscolare a carico del bicipite femorale destro. E' fuori dalla lista del campionato
- VECINO - Problema alla coscia sinistra. Prova il recupero per la 7^ giornata
- GIGOT - Operazione alla caviglia. E' fuori dalla lista per il campionato
LECCE
7^ giornata Lecce-Sassuolo, sabato ore 15
- PIERRET - Problema muscolare. Recuperabile per la sfida contro il Sassuolo
- JEAN - Lesione del legamento crociato anteriore. Rientro a inizio novembre
- PEREZ - Problema alla coscia. Salta il Sassuolo
- MARCHWINSKI - Rottura del legamento crociato anteriore e del menisco laterale. Recuperabile per la 7^ giornata
MILAN
7^ giornata Milan-Fiorentina, domenica ore 20:45
- SAELEMAEKERS - Lesione al flessore destro. Salta la Fiorentina
- ESTUPINIAN: distorsione alla caviglia. In dubbio per la gara contro la Fiorentina
- JASHARI - frattura composta del perone destro. Rientro a novembre
NAPOLI
7^ giornata Torino-Napoli, sabato ore 18
- RRAHMANI - Problema fisico. Difficile rientro contro il Torino
- BUONGIORNO - Lesione di basso grado del muscolo adduttore lungo della coscia sinistra. Possibile rientro contro il Torino
- POLITANO - Lesione distrattiva al gluteo. In forte dubbio per la 7^ giornata
- LOBOTKA - Lesione distrattiva all'adduttore della coscia. Rientro previsto a inizio novembre
- CONTINI - frattura del terzo metacarpo della mano destra. Rientro nella seconda metà di ottobre
- LUKAKU - Lesione di alto grado del retto femorale. Rientro previsto non prima di dicembre
PARMA
7^ giornata Genoa-Parma, domenica ore 15
- VALERI - Lesione alla caviglia. Rientro previsto a novembre
- VALENTI - Problema muscolare. In dubbio per la 7^ giornata
- ONDREJKA - Frattura del perone. Possibile rientro a novembre
- FRIGAN - Rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Ipotesi di rientro a marzo 2026
PISA
7^ giornata Pisa-Verona, sabato ore 15
- TOURE': squalificato un turno. Salta il Verona
- AEBISCHER - Problema muscolare. In dubbio per la 7^ giornata
- ESTEVES - Lesione all'adduttore. Rientro previsto a inizio dicembre
- DENOON - Problema muscolare. Salta anche il Verona
- STENGS – Distacco completo dall’osso del tendine del lungo adduttore sinistro. Intervento riuscito e avviato il percorso fisioterapico, rischia di stare fuori fino a fine 2025
ROMA
7^ giornata Roma-Inter, sabato ore 20:45 su Sky Sport
- BAILEY - Lesione miotendinea del retto femorale destro. Recuperabile per la sfida contro l'Inter
SASSUOLO
7^ giornata Lecce-Sassuolo, sabato ore 15
- PAZ - Lesione al polpaccio. Rientro a fine ottobre
- PIERAGNOLO - Lesione del legamento crociato. Tempi di recupero non ancora definiti
TORINO
7^ giornata Torino-Napoli, sabato ore 18
- ISMAJLI - Distrazione parziale del muscolo semitendinoso della coscia destra. Proverà a recuperare per la sfida contro il Napoli
- ANJORIN - Fascite plantare. Molto difficile che sia a disposizione contro il Napoli
- SCHUURS - in fase di recupero da operazione al ginocchio. Non è ancora stata fissata una data per il suo rientro
UDINESE
7^ giornata Cremonese-Udinese, lunedì 20:45 su Sky Sport
- BUKSA - frattura zigomo destro e ossa nasali. Resta in dubbio per la 7^ giornata
- KRISTENSEN - Lesione al bicipite femorale della coscia sinistra. Possibile rientro a metà novembre
VERONA
7^ giornata Pisa-Verona, sabato ore 15
- HARROUI - Risentimento muscolare. In dubbio per la gara contro il Pisa
- OYEGOKE - Problema al piede. Salta il Pisa
- AL-MUSRATI - Problema muscolare. Rientro previsto a novembre
- SUSLOV - Rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Rientro non prima di aprile 2026