Introduzione

Martedì 14 ottobre Bremer è stato operato in seguito alla lesione del menisco del ginocchio sinistro. Questo il comunicato della Juventus: "Bremer è stato sottoposto ad intervento chirurgico di meniscectomia artoscopica selettiva del menisco mediale del ginocchio sinistro. L'intervento è perfettamente riuscito. Il calciatore inizierà nei prossimi giorni l'iter riabilitativo volto alla ripresa dell'attività agonistica". Per un un'operazione di questo tipo i tempi di recupero sono di circa 5-6 settimane, ma trattandosi del ginocchio già operato lo scorso anno per la ricostruzione del legamento crociato si valuterà la reazione del ginocchio e di certo non si affretterà il ritorno di Bremer in campo.

Intanto Maurizio Sarri perde un attaccante titolare: Castellanos si è sottoposto a controlli medici che hanno evidenziato una lesione di secondo grado al retto femorale della coscia destra. Lo stop non sarà breve: il rischio è quello di restare ai box per circa due mesi. Il "Taty" è solo uno dei tantissimi infortunati in vista della prossima giornata di Serie A



A memoria giornalistica è difficile trovare una serie più "nera": tifosi, allenatori veri e fantallenatori si ritrovano l'infermeria piena. Tra scelte precazuionali come quelle legate a Rabiot e Pulisic, fino ad arrivare a stop seri (Bremer su tutti), c'è da fare la conta.



Ecco quindi la complicata situazione squadra per squadra su infortunati, indisponibili e recuperabili in vista della 7^ giornata di campionato

INFORTUNIO BREMER, LE ULTIME NEWS