Koopmeiners e Yildiz sono le due facce (opposte) della Juventus
I momenti dell'8 e del 10 si sono rispecchiati anche in nazionale: 0 minuti in due partite per Teun, addirittura doppietta contro la Bulgaria per Kenan, sempre più fuoriclasse del gruppo bianconero. Igor Tudor intanto, dopo un inizio convincente, sta vivendo un momento di appannamento della sua gestione tecnica: Como, Lazio e Real Madrid saranno un bel banco di prova per capire in quale delle due direzioni tende lo stado d'animo di tutta la Juventus
Sky Sport Insider
è offerto da
Sky Extra
Tutti gli articoli di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport e Sky TG24
La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Tutti gli articoli di Sky Sport Insider
Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport
La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider