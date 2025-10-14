Esplora tutte le offerte Sky
l'analisi

Koopmeiners e Yildiz sono le due facce (opposte) della Juventus

Giovanni Guardalà

I momenti dell'8 e del 10 si sono rispecchiati anche in nazionale: 0 minuti in due partite per Teun, addirittura doppietta contro la Bulgaria per Kenan, sempre più fuoriclasse del gruppo bianconero. Igor Tudor intanto, dopo un inizio convincente, sta vivendo un momento di appannamento della sua gestione tecnica: Como, Lazio e Real Madrid saranno un bel banco di prova per capire in quale delle due direzioni tende lo stado d'animo di tutta la Juventus

