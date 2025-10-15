Juve, attaccanti 'rigenerati' ma emergenza difesa

Notizie positive per Igor Tudor dopo la sosta delle nazionali. Una pausa che ha 'rigenerato' l'attacco con Kostic e Vlahovic in gol, ma che restituisce soprattutto un Yildiz in grande forma. Diverso il discorso per la difesa dove la coperta è corta: Bremer, operato al ginocchio, costringerò agli straordinari Rugani, Gatti, Kalulu e Kelly

Tutti, o quasi, alla Continassa. Finiti gli impegni con le nazionali, alla Juventus sono tornati quasi tutti. Mancano solo i due che giocavano dall'altra parte del mondo, David con il Canada e Mckennie con gli Stati Uniti. E soltanto nelle prossime ore si vedrà anche Kenan Yildiz che ha trascinato la Turchia nella vittoria larga contro la Georgia. Trovando un gol, dopo la doppietta contro la Bulgaria. Tre gol, in due partite, in tre giorni. Prestazione e reti, quello che si aspetta da lui Tudor per la sfida contro il Como di domenica all’ora di pranzo, per chiudere un digiuno dal gol iniziato un mese fa in Champions League contro il Borussia.

Kostic e Vlahovic, rigenerati dalla Serbia. Emergenza difesa

E Tudor in attacco può sorridere anche per la premiata coppia serba. Kostic-Vlahovic. Assist e gol nella rimonta contro Andorra. Insomma la nazionale in questo caso ha fatto bene agli attaccanti della Juventus. Non c'è, invece, alla Continassa e non ci sarà invece per le prossime settimane Gleison Bremer, operato al ginocchio a Lione. Assenza pesantissima che Tudor tamponerà con uno dei centrali a disposizione, Gatti o Rugani, chiedendo poi anche a Kalulu e Kelly gli straordinari perché la coperta adesso è corta senza il brasiliano e Cabal. Anche perché tre giorni dopo il Como, c'è il Real Madrid. C’è bisogno di tutti.