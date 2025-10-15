Il centrocampista della Juventus ha svelato il merito di una ritrovata brillantezza: "Tudor mi ha messo sotto pressione, mi ha detto che avrei dovuto perdere peso per essere protagonista in questa squadra e allora mi sono messo sotto. Ho fatto una dieta e tanta corsa"

Un po' jolly, un po' valore aggiunto, Weston McKennie si sta ritagliando un ruolo da protagonista nella Juventus di Igor Tudor. Sesta stagione in bianconero da vivere con rinnovato entusiasmo e nuova brillantezza. Il merito? Di mister Tudor stando a quanto dischiarato dal centrocampista statunitense in un'intervista a TNT Sports: "Ho avuto un precampionato lungo. Tudor mi ha messo addosso tanta pressione - spiega - Mi ha detto: ‘attento, stai invecchiando, il tuo corpo non sarà più in grado di recuperare dalle gare come è abituato a fare. Devi perdere un po' di peso, è l'unico modo in cui potrai essere coinvolto in questa squadra'. Quindi mi sono dovuto mettere al lavoro".

