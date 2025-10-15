Christian Pulisic sarà sottoposto giovedì 16 ottobre a esami strumentali, appena rientrerà a Milano, dopo il problema rimediato durante l’amichevole tra Stati Uniti e Australia della scorsa notte: l'infortunio dovrebbe essere al bicipite femorale . Se dovesse confermarsi la lesione, i tempi di recupero potrebbero allungarsi. In caso di stop, per la maglia da titolare è corsa a due tra Leao e Nkunku . Il portoghese è rientrato in anticipo a Milanello per lavorare con Allegri, mentre il francese è reduce dalla prestazione positiva con gol contro l'Islanda.

Il punto sugli altri infortunati

Rimangono da valutare le condizioni di Saelemaakers ed Estupinan. Il colombiano è rimasto in tribuna nell’ultima gara per un fastidio alla caviglia e insieme a Gimenez, ha anticipato il rientro a Milanello a domani. Il centrocampista belga invece, accusa meno dolore e le sensazioni sono decisamente migliori rispetto ai giorni scorsi. C'è lesione al flessore, ma la situazione è confortante e i tempi di recupero meno lunghi del previsto. Per questo non è da escludere una sua convocazione per la sfida di domenica.