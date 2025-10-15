Milan, per Pulisic infortunio al bicipite femorale: previsti esami nelle prossime oreSerie A
L'esterno statunitense, che si è infortunato nell'amichevole contro l'Australia, si sottoporrà giovedì ad esami strumentali subito dopo il rientro in Italia. Saranno fatte valutazioni anche su Saelemaakers ed Estupinan, con le condizioni del belga che sembrano in miglioramento
GLI INDISPONIBILI PER LA 7^ GIORNATA DI SERIE A
Christian Pulisic sarà sottoposto giovedì 16 ottobre a esami strumentali, appena rientrerà a Milano, dopo il problema rimediato durante l’amichevole tra Stati Uniti e Australia della scorsa notte: l'infortunio dovrebbe essere al bicipite femorale. Se dovesse confermarsi la lesione, i tempi di recupero potrebbero allungarsi. In caso di stop, per la maglia da titolare è corsa a due tra Leao e Nkunku. Il portoghese è rientrato in anticipo a Milanello per lavorare con Allegri, mentre il francese è reduce dalla prestazione positiva con gol contro l'Islanda.
Il punto sugli altri infortunati
Rimangono da valutare le condizioni di Saelemaakers ed Estupinan. Il colombiano è rimasto in tribuna nell’ultima gara per un fastidio alla caviglia e insieme a Gimenez, ha anticipato il rientro a Milanello a domani. Il centrocampista belga invece, accusa meno dolore e le sensazioni sono decisamente migliori rispetto ai giorni scorsi. C'è lesione al flessore, ma la situazione è confortante e i tempi di recupero meno lunghi del previsto. Per questo non è da escludere una sua convocazione per la sfida di domenica.