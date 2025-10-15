Una, nessuna e centomila sfumature di centravanti

Come accade a Vitangelo Moscarda, celebre protagonista dell'immortale romanzo pirandelliano, anche le prime punte in Serie A sono nel mezzo di una crisi d'identità. Oggi, nelle squadre al vertice della classifica, i gol li fanno 'gli altri'. E il centravanti, un tempo fondamentale per la sua capacità di finalizzare in maniera spietata l'azione, non sembra essere più così fondamentale