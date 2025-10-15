Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
la riflessione

Una, nessuna e centomila sfumature di centravanti

Alessandro Biolchi

Come accade a Vitangelo Moscarda, celebre protagonista dell'immortale romanzo pirandelliano, anche le prime punte in Serie A sono nel mezzo di una crisi d'identità. Oggi, nelle squadre al vertice della classifica, i gol li fanno 'gli altri'. E il centravanti, un tempo fondamentale per la sua capacità di finalizzare in maniera spietata l'azione, non sembra essere più così fondamentale

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky Sport Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport e Sky TG24

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky Sport Insider
3
00 al mese
per 3 mesi, poi 6€ al mese

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ