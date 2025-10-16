Gravina: "Fiducia per lo stadio a Roma entro 2032"

Il presidente della Figc Gabriele Gravina ha parlato in conferenza stampa del piano per lo stadio della Roma: "C'è la disponibilità del sindaco Gualtieri e tanta volontà da parte della proprietà della Roma". Per la Nazionale, ipotesi di uno stage a febbraio in vista dei playoff
Lo stadio della Roma potrebbe essere pronto per gli Europei 2032. Ne ha parlato il presidente della Figc Gabriele Gravina in conferenza stampa: "Lo stadio della Roma? Abbiamo fatto un incontro a cui ho partecipato con la nostra struttura operativa, c'è la disponibilità del sindaco Gualtieri e tanta volontà da parte della proprietà della Roma, siamo a buon punto ed ho buone speranze. Sono fiducioso che la città di Roma potrà avere un secondo stadio per gli Europei di calcio del 2032".
Nazionale, uno stage a febbraio?
Per arrivare al meglio ai playoff per i Mondiali che saranno a marzo, si è discussa la possibilità di aggiungere uno stage a febbraio: "Appellandomi alla sensibilità della Serie A, c'è l'ipotesi di almeno uno stage il 9-10 febbraio per dimezzare i tempi di distacco da novembre a marzo", ha dichiarato Gravina. "Mi sembra ci sia apertura a parlarne, ma abbiamo ancora due partite da disputare e per ora abbiamo raggiunto un obiettivo minimo. Il calcio ci insegna che ci sono leggi spietate e che dobbiamo aspettare altre due partite. Dopo il 21 novembre ragioneremo meglio sul da farsi".
Roma-Inter
Sabato 18 ottobre Roma e Inter si sfideranno nel big match della 7^ giornata di Serie A. Entrambe le squadre sono reduci da 3 vittorie consecutive in campionato, e hanno rispettivamente a 15 e 12 punti in classifica. La squadra di Gasperini non vince in casa contro l'Inter da 9 anni e vorrà sfatare questo tabu. Sarà una sfida nella sfida: Chivu è stato un giocatore della Roma dal 2003 al 2007, mentre Gasperini ha allenato i nerazzurri per 5 partite nel 2011. La partita sarà in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW alle 20:45.