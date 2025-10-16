Gravina: "Fiducia per lo stadio a Roma entro 2032"

Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Gravina: "Fiducioso che Roma avrà il secondo stadio per Euro 2032"

Serie A
©IPA/Fotogramma

Il presidente della Figc Gabriele Gravina ha parlato in conferenza stampa del piano per lo stadio della Roma: "C'è la disponibilità del sindaco Gualtieri e tanta volontà da parte della proprietà della Roma". Per la Nazionale, ipotesi di uno stage a febbraio in vista dei playoff

SOULE SUL "DILEMMA" NAZIONALE

Lo stadio della Roma potrebbe essere pronto per gli Europei 2032. Ne ha parlato il presidente della Figc Gabriele Gravina in conferenza stampa: "Lo stadio della Roma? Abbiamo fatto un incontro a cui ho partecipato con la nostra struttura operativa, c'è la disponibilità del sindaco Gualtieri e tanta volontà da parte della proprietà della Roma, siamo a buon punto ed ho buone speranze. Sono fiducioso che la città di Roma potrà avere un secondo stadio per gli Europei di calcio del 2032".

Nazionale, uno stage a febbraio?

Per arrivare al meglio ai playoff per i Mondiali che saranno a marzo, si è discussa la possibilità di aggiungere uno stage a febbraio: "Appellandomi alla sensibilità della Serie A, c'è l'ipotesi di almeno uno stage il 9-10 febbraio per dimezzare i tempi di distacco da novembre a marzo", ha dichiarato Gravina. "Mi sembra ci sia apertura a parlarne, ma abbiamo ancora due partite da disputare e per ora abbiamo raggiunto un obiettivo minimo. Il calcio ci insegna che ci sono leggi spietate e che dobbiamo aspettare altre due partite. Dopo il 21 novembre ragioneremo meglio sul da farsi".

Roma-Inter

Sabato 18 ottobre Roma e Inter si sfideranno nel big match della 7^ giornata di Serie A. Entrambe le squadre sono reduci da 3 vittorie consecutive in campionato, e hanno rispettivamente a 15 e 12 punti in classifica. La squadra di Gasperini non vince in casa contro l'Inter da 9 anni e vorrà sfatare questo tabu. Sarà una sfida nella sfida: Chivu è stato un giocatore della Roma dal 2003 al 2007, mentre Gasperini ha allenato i nerazzurri per 5 partite nel 2011. La partita sarà in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW alle 20:45.

Leggi anche

La presentazione della 7^ giornata di Serie A

Serie A: Altre Notizie

Gravina: "Fiducia per lo stadio a Roma entro 2032"

Serie A

Il presidente della Figc Gabriele Gravina ha parlato in conferenza stampa del piano per lo stadio...

L’Uomo della Domenica, puntata dedicata al Bologna

dal 17 ottobre

È dedicata a Bologna e al Bologna la nuova puntata de "L’Uomo della Domenica-Discorso su due...

La presentazione della 7^ giornata di Serie A

guida tv

Si scende in campo per la Serie A, dopo la pausa per le nazionali, da sabato 18 a lunedì 20...

Soulé chiude all'Italia: "Voglio l'Argentina"

al 'messaggero'

In un'intervista al "Messaggero", Soulé chiude le porte a una possibile convocazione con la...

Spazio ai sogni, campagna Serie A-Lega Filo d'Oro

l'iniziativa

In occasione della 7^ giornata di campionato, la Lega Serie A scenderà in campo per la Lega del...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE