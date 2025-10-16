Gravina: "Fiducia per lo stadio a Roma entro 2032"

Il presidente della Figc Gabriele Gravina ha parlato in conferenza stampa del piano per lo stadio della Roma: "C'è la disponibilità del sindaco Gualtieri e tanta volontà da parte della proprietà della Roma". Per la Nazionale, ipotesi di uno stage a febbraio in vista dei playoff SOULE SUL "DILEMMA" NAZIONALE

Lo stadio della Roma potrebbe essere pronto per gli Europei 2032. Ne ha parlato il presidente della Figc Gabriele Gravina in conferenza stampa: "Lo stadio della Roma? Abbiamo fatto un incontro a cui ho partecipato con la nostra struttura operativa, c'è la disponibilità del sindaco Gualtieri e tanta volontà da parte della proprietà della Roma, siamo a buon punto ed ho buone speranze. Sono fiducioso che la città di Roma potrà avere un secondo stadio per gli Europei di calcio del 2032".

Nazionale, uno stage a febbraio? Per arrivare al meglio ai playoff per i Mondiali che saranno a marzo, si è discussa la possibilità di aggiungere uno stage a febbraio: "Appellandomi alla sensibilità della Serie A, c'è l'ipotesi di almeno uno stage il 9-10 febbraio per dimezzare i tempi di distacco da novembre a marzo", ha dichiarato Gravina. "Mi sembra ci sia apertura a parlarne, ma abbiamo ancora due partite da disputare e per ora abbiamo raggiunto un obiettivo minimo. Il calcio ci insegna che ci sono leggi spietate e che dobbiamo aspettare altre due partite. Dopo il 21 novembre ragioneremo meglio sul da farsi".