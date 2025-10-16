E' il giorno della presentazione delle liste di candidati per il nuovo consiglio d'amministrazione della Juventus (entra l'attuale direttore generale bianconero Damien Comolli, mentre finisce l'era Scanavino) e dell'apertura di un'inchiesta per l'Uefa a carico del club bianconero per una possibile violazione del fair play finanziario. Di seguito tutte le news di giornata

La Juventus è nel mirino della Uefa per presunte violazioni del fair play finanziario nell'ultimo triennio. "Con riferimento al parametro della Football Earning Rule, in data 18 settembre, come d’uso in situazioni analoghe per le società partecipanti alle competizioni Uefa, il Gruppo ha ricevuto da Uefa la comunicazione di apertura di un procedimento per il potenziale sforamento dello stesso per il triennio 2022/2023-2024/2025". Lo fa sapere la Juventus nella Relazione finanziaria annuale al 30 giugno 2025. "L’esito di tale procedimento – che terrà conto anche delle prospettive di andamento per l’anno in corso e per gli anni futuri dell’insieme dei parametri economico-finanziari Uefa – è atteso per la primavera del 2026 -si legge sul sito del club bianconero- e potrebbe dare origine ad una possibile sanzione economica (ma di importo presumibilmente non rilevante) oltre che a possibili restrizioni sportive (quali, ad esempio, restrizioni alla registrazione di nuovi calciatori nelle liste delle competizioni Uefa)". E ancora: "Si segnala infine, per completezza, che il parametro dell’Overdue Payables è sempre stato rispettato dal Gruppo e si prevede che venga rispettato anche in futuro".

Nomine nuovo Cda, c’è Comolli non Chiellini Nel frattempo, con riferimento all'assemblea degli azionisti convocata, in sede ordinaria e straordinaria il 7 novembre, sono state depositate le liste di candidati per la nomina del Consiglio d'amministrazione. La lista dell'azionista Exor, titolare di una partecipazione pari al 65,4% circa del capitale sociale della società, vede candidati Antonio Belloni, Gianluca Ferrero, Guido de Boer, Damien Comolli, Laura Cappiello, Fioranna Vittoria Negri, Kerstin Andrea Lutz, Diva Moriani e Diego Pistone. L'azionista Exor ha inoltre proposto di nominare Gianluca Ferrero quale presidente del Cda. L'azionista Tether Investments, titolare di una partecipazione pari all'11,5% circa del capitale sociale della società, ha depositato una lista in cui sono candidati Francesco Garino e Zachary Lyons. Rendendo noti i inoltre i documenti pubblicati in vista dell'assemblea, la Juventus "segnala che il socio Tether Investments ha formulato alcune richieste di integrazione dell'ordine del giorno e proposte di deliberazione. Il Cda della società si riunirà nei prossimi giorni per l'assunzione delle determinazioni di competenza e la società provvederà ai conseguenti adempimenti e pubblicazioni entro il termine di legge (23 ottobre 2025). L'ordine del giorno dell'assemblea e il modulo di delega e istruzioni di voto a Computershare attualmente disponibile sul sito della società - avverte la Juve - potrebbero essere oggetto di modifica".

Il saluto di Scanavino La Juventus, inoltre, con soddisfazione per questi due anni di lavoro (sia da un punto di vista finanziario che di risultati sportivi) saluta Maurizio Scanavino, che il prossimo 7 novembre terminerà il suo mandato da amministratore delegato. "Tre anni fa ho accettato questo prestigioso incarico in un momento estremamente critico per il Club e non privo di rischi per chi avrebbe avuto la responsabilità di guidarlo - dichiara il dirigente ai canali ufficiali del club - e l'obiettivo era chiaro: avviare un percorso fondato sulla sostenibilità economica e sulla competitività sportiva. Col sostegno della proprietà, degli amministratori e di colleghi e colleghe di talento abbiamo affrontato e superato numerose sfide con determinazione, nonostante le difficoltà". Scanavino aggiunge anche che "porterò sempre con me il ricordo di emozioni uniche, vissute e condivise con i giocatori e le giocatrici, gli allenatori, i direttori sportivi e tutto lo staff. Momenti che resteranno indelebili. Oggi più che mai, guardo al futuro della Juventus con grande fiducia: sono certo che ci saranno altre pagine importanti da scrivere".