In un'intervista al "Messaggero", Soulé chiude le porte a una possibile convocazione con la Nazionale italiana: "Mi sento argentino, la mia idea è sempre quella di giocare con l'Argentina. Nessuno dell'Italia mi ha più ricontattato e anche se lo facessero rifiuterei". Sul big match tra Roma e Inter, in programma sabato 18 ottobre alle 20.45 LIVE su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e in streaming su NOW: "Sarà un test importante per capire a che punto siamo. Essere primi sarà pure casuale, ma noi vogliamo restarci"

A inizio ottobre Martin Guastadisegno, agente di Matias Soulé, aveva dichiarato che il proprio assistito "avrebbe legalmente la possibilità di essere convocato con la Nazionale italiana", qualora l’Argentina dovesse continuare a ignorarlo nelle convocazioni. Tuttavia il giocatore della Roma, in un'intervista concessa al "Messaggero", ha escluso la possibilità di giocare con l'Italia: "Mi sento argentino, sono argentino. Lo dissi anche a Spalletti, che ringrazio. La mia idea è sempre quella, giocare con l'Argentina. Forse il mio procuratore era un po' arrabbiato quando ha letto le convocazioni di Scaloni. Ma nessuno dell'Italia mi ha più ricontattato e anche se lo facessero direi "no grazie" – ha detto Soulé, spazzando via ogni dubbio -. La mia idea, quella di sempre, è di giocare con l'Argentina. So ovviamente che non è facile, perché ci sono molti giocatori forti lì. Mi fa ovviamente piacere l'interesse di una Nazionale forte, storica, come quella italiana, mi rende orgoglioso, ma non cambio idea. Vorrei giocare per la squadra del Paese in cui sono nato. Non ho ancora parlato con Scaloni, non ho ancora parlato con nessuno. Vedere Retegui che canta l'inno italiano è un po' strano, anche io ho la doppia cittadinanza, però per me sarebbe strano.