Roma-Inter è il big match della 7^ giornata di Serie A (sabato alle 20.45 in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW) ma è anche un incontro con il passato per Gasperini e Chivu. Nel 2011 Gasp guidò i nerazzurri, mentre l'ex difensore ha collezionato 124 presenze in giallorosso. Ma chi c'era in campo l'ultima volta che Gasp ha allenato l'Inter? E chi erano i compagni di Chivu nella sua ultima presenza con la Roma? Di seguito le due formazioni

GLI INDISPONIBILI DELLA 7^GIORNATA IN SERIE A