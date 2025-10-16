Gasperini ritrova l'Inter, Chivu la Roma: le loro ultime volte con i due club
Roma-Inter è il big match della 7^ giornata di Serie A (sabato alle 20.45 in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW) ma è anche un incontro con il passato per Gasperini e Chivu. Nel 2011 Gasp guidò i nerazzurri, mentre l'ex difensore ha collezionato 124 presenze in giallorosso. Ma chi c'era in campo l'ultima volta che Gasp ha allenato l'Inter? E chi erano i compagni di Chivu nella sua ultima presenza con la Roma? Di seguito le due formazioni
- Roma-Inter non è soltanto il big match della settima giornata di Serie A (che sarà in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW sabato alle 20.45) ma sarà anche una sfida con il passato per Gasperini e Chivu. L'attuale allenatore giallorosso ha vissuto un'esperienza poco felice a Milano, mentre l'ex difensore arrivò in Italia proprio grazie alla Roma.
- L'esperienza di Gasperini sulla panchina dell'Inter durò solamente 5 partite. L'allenatore pagò un inizio di stagione 2011/12 tutt'altro che positivo con 4 sconfitte e un pareggio. L'ultima Inter del Gasp si è vista a Novara: partita vinta a sorpresa 3-1 dai padroni di casa grazie a un gol di Meggiorini e una doppietta di Marco Rigoni. In quel 3-4-3 c'era anche Cristian Chivu al centro della difesa.
- JULIO CESAR (portiere)
- ANDREA RANOCCHIA (difensore)
- CRISTIAN CHIVU (difensore)
- LUCIO (difensore)
- JAVIER ZANETTI (esterno destro)
- ESTEBAN CAMBIASO (centrocampista centrale)
- WESLEY SNEIJDER (centrocampista centrale)
- YUTO NAGATOMO (esterno sinistro)
- LUC CASTAIGNOS (ala destra)
- DIEGO MILITO (attaccante)
- DIEGO FORLAN (ala sinistra)
- CASTELLAZZI
- SAMUEL
- JONATHAN
- OBI (in campo dal 46')
- COUTINHO
- PAZZINI (in campo dal 46')
- ZARATE (in campo dal 68')
- L'avventura in Italia di Chivu è iniziata proprio grazie alla Roma, che nel 2003 lo ha acquistato dall'Ajax. Il difensore ha collezionato 124 presenze in giallorosso vincendo una Coppa Italia, prima di trasferirsi proprio all'Inter nell'estate 2007. La sua ultima partita con la Roma fu uno spettacolare 4-3 con il Messina all'Olimpico, deciso da Aleandro Rosi all'83'.
- GIANLUCA CURCI (portiere)
- CHRISTIAN PANUCCI (terzino destro)
- PHILIPPE MEXES (difensore centrale)
- CRISTIAN CHIVU (difensore centrale)
- MAX TONETTO (terzino sinistro)
- DANIELE DE ROSSI (centrocampista centrale)
- ALBERTO AQUILANI (centrocampista centrale)
- RODRIGO TADDEI (esterno destro)
- SIMONE PERROTTA (trequartista)
- AMANTINO MANCINI (esterno sinistro)
- FRANCESCO TOTTI (attaccante)
- JULIO SERGIO
- DEFENDI
- ROSI (in campo dal 72')
- FATY
- WILHEMSSON (in campo dal 68')
- VUCINIC (in campo dal 82')
- TAVANO