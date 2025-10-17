Un weekend da urlo nella Casa dello Sport

Non ci sarà tempo di alzarsi dal divano, dall'alba al tramonto una 48 ore di sport live su Sky Sport. Dalle prove libere della MotoGP in Australia sabato mattina alla gara di Formula 1 negli Stati Uniti la domenica sera, passando per Roma-Inter, Der Klassiker, Liverpool-Manchester United. Senza dimenticare cinque finali di tennis, la Serie A di basket, il golf, rugby e molto altro. La guida completa al weekend della Casa dello Sport da seguire su Sky e in streaming su NOW

Da sabato 18 a lunedì 20 ottobre , appuntamento con la settima giornata della stagione . Sabato alle 20.45 , il big match Roma-Inter sarà visibile su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW . Collegamenti da Roma già dal pomeriggio, con gli inviati di Sky Sport pronti a svelare le ultime novità di formazione e accompagnarci nell’atmosfera del pre-match. Domenica alle 18 appuntamento con Atalanta-Lazio su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW , mentre lunedì alle 20.45 chiude la settima giornata Cremonese-Udinese , live su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW .

Le albe per la MotoGP che corre a Philipp Island , con la Sprint alle 6.00 del mattino del sabato e la gara alle 5.00 della domenica , in diretta su Sky Sport MotoGP, Sky Sport Uno e in streaming su NOW . Sabato 18 ottobre anche la 8 ore di Indianapolis alle 18.15 su Sky Sport Max e in streaming su NOW. In attesa di seguire invece le serate di Formula 1 che corre negli Stati Uniti , ad Austin - Sprint alle 19.00 del sabato e gara alle 21.00 della domenica , in diretta su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e in streaming su NOW - gli appassionati di motori potranno vedere alle 13.00 il World Rally Championship dell'Europa Centrale (Stage 5 su Sky Sport Max e in streaming su NOW) e alle 14.00 la gara di Superbike con il Round di Spagna , in diretta su Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW.

Tennis, Basket, Rugby, Golf e la Roma Half Marathon, ma non solo

La domenica mattina alle 8.40 sarà possibile seguire, in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW, la Roma Half Marathon. Prosegue la stagione del tennis con cinque tornei su Sky e in streaming su NOW: tre del circuito maschile ATP, due del circuito femminile WTA. Con le finali nel corso dell'intera giornata di domenica 19 ottobre. Si inizia alle 05.00 con il WTA 250 di Osaka, Giappone per poi proseguire alle 11.00 con la finale WTA500 di Ningbo, Cina, alle 12.00 l'ATP250 Almaty Open, Kazakistan, mentre alle 15.00 è il momento dell'ATP250 Stoccolma, alle 16.30 si conclude la giornata di tennis con la finale dell'ATP250 Bruxelles. Tutto su Sky Sport Tennis, Sky Sport Arena e in streaming su NOW. Il grande rugby, sempre più spettacolare e ricco di emozioni, è in diretta su Sky e in streaming su NOW. In questo fine settimana 3 partite in prima serata, tra United Rugby Championship e Top 14. Sabato 18 ottobre le Zebre ospiteranno gli Stormers alle 20.45, in diretta su Sky Sport Arena e NOW. Mentre domenica 19 ottobre, alle 21.05, per la 7^ giornata del Top 14, il campionato di Francia, l’incontro Tolone-Racing ‘92 chiude il fine settimana su Sky Sport Max e NOW. Per la giornata di basket, domenica in diretta alle 16.00 la partita di Serie A Aquila Trento-Derthona Basket su Sky Sport Basket e in streaming su NOW. Weekend anche di golf con la 3^ e 4^ giornata dell'India Championship. Nella pallamano femminile invece qualificazioni europee per l'Italia che affronterà, domenica alle 18.00, la Svizzera.