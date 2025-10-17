Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Pisa-Verona, le probabili formazioni della partita di Serie A

Serie A
©Ansa

Sabato 18 ottobre alle 15 la sfida tra Pisa e Verona. Gilardino pensa a Cuadrado dal primo minuto. In difesa Albiol si gioca il posto con Caracciolo. Per il Verona il ritorno più atteso è quello di Valentini. Trio di interni composto da Serdar, Gagliardini e Bernede. Davanti i soliti Giovane e Orban.

LE PROBABILI FORMAZIONI DELLA 7^ GIORNATA DI SERIE A

Probabili formazioni
Pisa
Adrian Semper
Adrian Semper
Portiere
Pisa
Simone Canestrelli
Simone Canestrelli
Difensore centrale di destra
pubblicità
Pisa
Antonio Caracciolo
Antonio Caracciolo
Difensore centrale
Pisa
Giovanni Bonfanti
Giovanni Bonfanti
Difensore centrale di sinistra
pubblicità
Pisa
Mehdi Léris
Mehdi Léris
Esterno destro
Pisa
Ebenezer Akinsanmiro
Ebenezer Akinsanmiro
centrocampista centrale
Pisa
Marius Marin
Marius Marin
centrocampista centrale
Pisa
Samuele Angori
Samuele Angori
esterno sinistro
pubblicità
Pisa
Juan Cuadrado
Juan Cuadrado
trequartista
Pisa
Mattéo Tramoni
Mattéo Tramoni
trequartista
pubblicità
Pisa
M'Bala Nzola
M'Bala Nzola
attaccante

PISA (3-4-2-1) la probabile formazione

Semper, Canestrelli, Caracciolo, Bonfanti, Léris, Akinsanmiro, Marin, Angori, Cuadrado, Tramoni, Nzola. All. Alberto Gilardino

  • Fari puntati sul possibile ritorno di Aebischer, infortunatosi nella sfida contro la Fiorentina. Il centrocampista resta in dubbio per la delicatissima sfida contro il Verona visto che lo staff medico non vuole correre rischi
  • C’è un’assenza forzata vista la squalifica di Touré: Gilardino a destra sta pensando di proporre Cuadrado dal primo minuto ma il colombiano potrebbe anche agire da trequartista in un ipotetico 3-4-2-1
  • In difesa spera di trovar posto anche Albiol, al momento mai impegnato in campionato. Lo spagnolo ex Villarreal si gioca il posto con Caracciolo
Verona
Lorenzo Montipò
Lorenzo Montipò
portiere
Verona
Unai Núñez
Unai Núñez
difensore centrale di destra
pubblicità
Verona
Victor Nelsson
Victor Nelsson
Difensore centrale
Verona
Martin Frese
Martin Frese
difensore centrale di sinistra
pubblicità
Verona
Rafik Belghali
Rafik Belghali
esterno destro
Verona
Suat Serdar
Suat Serdar
mezzala destra
Verona
Roberto Gagliardini
Roberto Gagliardini
centrocampista centrale
Verona
Antoine Bernede
Antoine Bernede
mezzala sinistra
pubblicità
Verona
Domagoj Bradaric
Domagoj Bradaric
ala sinistra
Verona
Gift Orban
Gift Orban
attaccante
pubblicità
Verona
Giovane Giovane
Giovane Giovane
attaccante

VERONA (3-5-2) la probabile formazione

Montipò, Núñez, Nelsson, Frese, Belghali, Serdar, Gagliardini, Bernede, Bradaric, Orban, Santana do Nascimento. All. Paolo Zanetti

  • Zanetti ha ritrovato Mosquera nell’ultima uscita ma tra i ritorni post sosta c’è anche quello di ValentiniHarroui invece resta in forse
  • Se Valentini dovesse tornare nella linea a tre dietro, si aprirebbe un ballottaggio sull’out sinistro di centrocampo con Frese e Bradaric in lotta per una maglia
  • Trio di interni composto da Serdar, Gagliardini e Bernede con la solita coppia là davanti ovvero quella formata da Giovane e Orban

Serie A: Altre Notizie

Chivu LIVE: "Vogliamo essere dominanti"

live INTER

Si avvicina il big match di sabato all'Olimpico, partita presentata da Cristian Chivu in...

Gasperini: "Capiremo quanto siamo competitivi"

live ROMA

Vigilia del big match all'Olimpico per i giallorossi, sfida che Gian Piero Gasperini introduce in...

Totti: "Spalletti e addio? Più deluso dalla Roma"

Serie A

L'ex capitano della Roma ripercorre ad Amazon i suoi anni in giallorosso tra gioie, dolori, il...

Juve tra l'inchiesta Uefa e il nuovo Cda

Serie A

E' il giorno della presentazione delle liste di candidati per il nuovo consiglio...

Gravina: "Fiducia per lo stadio a Roma entro 2032"

Serie A

Il presidente della Figc Gabriele Gravina ha parlato in conferenza stampa del piano per lo stadio...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE