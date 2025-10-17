Sabato 18 ottobre alle 15 la sfida tra Pisa e Verona. Gilardino pensa a Cuadrado dal primo minuto. In difesa Albiol si gioca il posto con Caracciolo. Per il Verona il ritorno più atteso è quello di Valentini. Trio di interni composto da Serdar, Gagliardini e Bernede. Davanti i soliti Giovane e Orban.
PISA (3-4-2-1) la probabile formazione
Semper, Canestrelli, Caracciolo, Bonfanti, Léris, Akinsanmiro, Marin, Angori, Cuadrado, Tramoni, Nzola. All. Alberto Gilardino
- Fari puntati sul possibile ritorno di Aebischer, infortunatosi nella sfida contro la Fiorentina. Il centrocampista resta in dubbio per la delicatissima sfida contro il Verona visto che lo staff medico non vuole correre rischi
- C’è un’assenza forzata vista la squalifica di Touré: Gilardino a destra sta pensando di proporre Cuadrado dal primo minuto ma il colombiano potrebbe anche agire da trequartista in un ipotetico 3-4-2-1
- In difesa spera di trovar posto anche Albiol, al momento mai impegnato in campionato. Lo spagnolo ex Villarreal si gioca il posto con Caracciolo
VERONA (3-5-2) la probabile formazione
Montipò, Núñez, Nelsson, Frese, Belghali, Serdar, Gagliardini, Bernede, Bradaric, Orban, Santana do Nascimento. All. Paolo Zanetti
- Zanetti ha ritrovato Mosquera nell’ultima uscita ma tra i ritorni post sosta c’è anche quello di Valentini. Harroui invece resta in forse
- Se Valentini dovesse tornare nella linea a tre dietro, si aprirebbe un ballottaggio sull’out sinistro di centrocampo con Frese e Bradaric in lotta per una maglia
- Trio di interni composto da Serdar, Gagliardini e Bernede con la solita coppia là davanti ovvero quella formata da Giovane e Orban