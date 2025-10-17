Sabato 18 ottobre alle 15 la sfida tra Pisa e Verona. Gilardino pensa a Cuadrado dal primo minuto. In difesa Albiol si gioca il posto con Caracciolo. Per il Verona il ritorno più atteso è quello di Valentini. Trio di interni composto da Serdar, Gagliardini e Bernede. Davanti i soliti Giovane e Orban.

LE PROBABILI FORMAZIONI DELLA 7^ GIORNATA DI SERIE A