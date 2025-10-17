Gli esami strumentali ai quali si sono sottoposti hanno evidenziato una lesione al soleo per Adrien Rabiot e una di basso grado al bicipite femorale destro per Christian Pulisic. Di sicuro a ottobre non rivedranno più il campo, possibile che l'americano riesca a tornare prima del francese: obiettivo Milan-Roma. La mezzala rischia di stare ferma fino alla prossima sosta. Ma entrambi dovrebbero esserci nel derby. Ecco le partite che salteranno o rischiano di perdere

