Infortuni Pulisic e Rabiot, quali partite salteranno col Milan in Serie A e quando tornano

Gli esami strumentali ai quali si sono sottoposti hanno evidenziato una lesione al soleo per Adrien Rabiot e una di basso grado al bicipite femorale destro per Christian Pulisic. Di sicuro a ottobre non rivedranno più il campo, possibile che l'americano riesca a tornare prima del francese: obiettivo Milan-Roma. La mezzala rischia di stare ferma fino alla prossima sosta. Ma entrambi dovrebbero esserci nel derby. Ecco le partite che salteranno o rischiano di perdere

