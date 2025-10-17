Infortuni Pulisic e Rabiot, quali partite salteranno col Milan in Serie A e quando tornano
Gli esami strumentali ai quali si sono sottoposti hanno evidenziato una lesione al soleo per Adrien Rabiot e una di basso grado al bicipite femorale destro per Christian Pulisic. Di sicuro a ottobre non rivedranno più il campo, possibile che l'americano riesca a tornare prima del francese: obiettivo Milan-Roma. La mezzala rischia di stare ferma fino alla prossima sosta. Ma entrambi dovrebbero esserci nel derby. Ecco le partite che salteranno o rischiano di perdere
- Sosta agrodolce per Adrien Rabiot. Il centrocampista francese ha ritrovato il gol con la sua nazionale quasi a distanza di un anno, ma è stato anche vittima di un infortunio. Gli esami clinici a Milano hanno evidenziato un problema più grave del previsto, una lesione al soleo che andrà rivalutata tra 10 giorni. Rischia uno stop di un mese
- Anche l'americano si è fermato in nazionale durante la sosta del campionato (out dopo mezz’ora in amichevole contro l’Australia, mercoledì 15 ottobre). Rientrato a Milano e sottoposto agli esami clinici, ha riportato una lesione di basso grado al bicipite femorale destro. L’attaccante rossonero verrà rivalutato tra 10 giorni, per cui è certo che anche lui salterà (almeno) le prossime tre partite
Ecco gli impegni per cui Allegri dovrà fare a meno di Pulisic e Rabiot e quando potrebbero rientrare:
- domenica 19 ottobre, ore 20.45
- Serie A, 7^ giornata
- Out sia Rabiot che Pulisic
- venerdì 24 ottobre, ore 20.45
- Serie A, 8^ giornata
- Out sia Rabiot che Pulisic
- martedì 28 ottobre, ore 20.45
- Serie A, 9^ giornata (turno infrasettimanale)
- Out sia Rabiot che Pulisic
- domenica 2 novembre, ore 20.45
- Serie A, 10^ giornata
- Out Rabiot, probabilità di recupero per Pulisic
- sabato 8 novembre, ore 20.45
- Serie A, 11^ giornata
- Out Rabiot, probabilità di recupero per Pulisic
- Dopo le tre partite di ottobre (Fiorentina, Pisa e Atalanta), sia Pulisic che Rabiot verranno rivalutati. Al momento sembra più recuperabile l'ex Chelsea, che spera di essere a disposizione per il big match di San Siro contro la Roma del 2 novembre. L'assenza di Rabiot invece rischia di prolungarsi fino alla prossima sosta.
- Salvo ricadute il 23 novembre sia Rabiot che Pulisic dovrebbero essere pienamente recuperati e regolarmente a disposizione per il derby contro l'Inter, la prima dopo la sosta di novembre (domenica 23 novembre ore 20.45)