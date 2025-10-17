Esplora tutte le offerte Sky
Roma-Inter, le probabili formazioni

Serie A

Tre ballottaggi per Gasperini mentre Chivu ha un solo dubbio in attacco: Bonny, che ha lavorato ad Appiano durante tutta la sosta, o Pio Esposto per sostituire Thuram? Di seguito le probabili formazioni del big match che sarà in diretta sabato alle 20.45 su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e in streaming su NOW

Probabili formazioni
Roma
Mile Svilar
Mile Svilar
Goalkeeper
Roma
Zeki Çelik
Zeki Çelik
Defender
Roma
Gianluca Mancini
Gianluca Mancini
Defender
Roma
Evan Ndicka
Evan Ndicka
Defender
Roma
Wesley Vinícius Wesley
Wesley Vinícius Wesley
Defender
Roma
Manu Koné
Manu Koné
Midfielder
Roma
Bryan Cristante
Bryan Cristante
Midfielder
Roma
Kostas Tsimikas
Kostas Tsimikas
Defender
Roma
Matías Soulé
Matías Soulé
Forward
Roma
Lorenzo Pellegrini
Lorenzo Pellegrini
Midfielder
Roma
Evan Ferguson
Evan Ferguson
Forward

ROMA (3-4-2-1) la probabile formazione

Svilar, Çelik, Mancini, Ndicka, França Lima, Koné, Cristante, Tsimikas, Soulé, Pellegrini, Ferguson. All. Gian Piero Gasperini

  • 8 sicuri di giocare, 3 ballottaggi: Ferguson/Dovbyk in attacco; Dybala/El Aynaoui/Pellegrini/El Shaarawy sulla trequarti; Tsimikas/Rensch a sinistra
  • Angelino non si allena da 10 giorni per una bronchite asmatica
  • Bailey verso prima convocazione
Inter
Yann Sommer
Yann Sommer
Goalkeeper
Inter
Manuel Akanji
Manuel Akanji
Defender
Inter
Francesco Acerbi
Francesco Acerbi
Defender
Inter
Alessandro Bastoni
Alessandro Bastoni
Defender
Inter
Denzel Dumfries
Denzel Dumfries
Defender
Inter
Nicolò Barella
Nicolò Barella
Midfielder
Inter
Hakan Çalhanoglu
Hakan Çalhanoglu
Midfielder
Inter
Henrikh Mkhitaryan
Henrikh Mkhitaryan
Midfielder
Inter
Federico Dimarco
Federico Dimarco
Defender
Inter
Lautaro Martínez
Lautaro Martínez
Forward
Inter
Ange-Yoan Bonny
Ange-Yoan Bonny
Forward

INTER (3-5-2) la probabile formazione

Sommer, Akanji, Acerbi, Bastoni, Dumfries, Barella, Çalhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco, Martínez, Bonny. All. Cristian Chivu

  • Bonny favorito su Pio Esposito per sostituire l'infortunato Thuram (anche perché l'ex Parma ha lavorato per due settimane ad Appiano con Chivu nella sosta)

Totti: "Spalletti e addio? Più deluso dalla Roma"

Serie A

L'ex capitano della Roma ripercorre ad Amazon i suoi anni in giallorosso tra gioie, dolori, il...

Serie A

E' il giorno della presentazione delle liste di candidati per il nuovo consiglio...

Serie A

Il presidente della Figc Gabriele Gravina ha parlato in conferenza stampa del piano per lo stadio...

dal 17 ottobre

È dedicata a Bologna e al Bologna la nuova puntata de "L’Uomo della Domenica-Discorso su due...

guida tv

Si scende in campo per la Serie A, dopo la pausa per le nazionali, da sabato 18 a lunedì 20...
