Tre ballottaggi per Gasperini mentre Chivu ha un solo dubbio in attacco: Bonny, che ha lavorato ad Appiano durante tutta la sosta, o Pio Esposto per sostituire Thuram? Di seguito le probabili formazioni del big match che sarà in diretta sabato alle 20.45 su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e in streaming su NOW
ROMA (3-4-2-1) la probabile formazione
Svilar, Çelik, Mancini, Ndicka, França Lima, Koné, Cristante, Tsimikas, Soulé, Pellegrini, Ferguson. All. Gian Piero Gasperini
- 8 sicuri di giocare, 3 ballottaggi: Ferguson/Dovbyk in attacco; Dybala/El Aynaoui/Pellegrini/El Shaarawy sulla trequarti; Tsimikas/Rensch a sinistra
- Angelino non si allena da 10 giorni per una bronchite asmatica
- Bailey verso prima convocazione
INTER (3-5-2) la probabile formazione
Sommer, Akanji, Acerbi, Bastoni, Dumfries, Barella, Çalhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco, Martínez, Bonny. All. Cristian Chivu
- Bonny favorito su Pio Esposito per sostituire l'infortunato Thuram (anche perché l'ex Parma ha lavorato per due settimane ad Appiano con Chivu nella sosta)