Juric ritrova molta gente dall'infermeria, da Scamacca a Scalvini fino a De Ketelaere e Zalewski. Soltanto il polacco dovrebbe giocare titolare largo a sinistra, in avanti si va verso l'ipotesi Lookman centravanti con Sulemana e Pasalic a supporto. Sarri senza Castellanos, lo sostituirà con Dia e Pedro alle sue spalle. Cancellieri e Basic esterni, tornano Marusic e Guendouzi. Atalanta-Lazio è in diretta domenica 19 ottobre alle 18 su Sky Sport Calcio e NOW

