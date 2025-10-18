Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Atalanta-Lazio, le probabili formazioni

Serie A
©IPA/Fotogramma

Juric ritrova molta gente dall'infermeria, da Scamacca a Scalvini fino a De Ketelaere e Zalewski. Soltanto il polacco dovrebbe giocare titolare largo a sinistra, in avanti si va verso l'ipotesi Lookman centravanti con Sulemana e Pasalic a supporto. Sarri senza Castellanos, lo sostituirà con Dia e Pedro alle sue spalle. Cancellieri e Basic esterni, tornano Marusic e Guendouzi. Atalanta-Lazio è in diretta domenica 19 ottobre alle 18 su Sky Sport Calcio e NOW

GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT

Probabili formazioni
Atalanta
Marco Carnesecchi
Marco Carnesecchi
Portiere
Atalanta
Berat Djimsiti
Berat Djimsiti
Difensore di destra
pubblicità
Atalanta
Isak Hien
Isak Hien
Difensore centrale
Atalanta
Honest Ahanor
Honest Ahanor
Difensore di sinistra
pubblicità
Atalanta
Davide Zappacosta
Davide Zappacosta
Esterno destro
Atalanta
Marten de Roon
Marten de Roon
Centrocampista
Atalanta
Éderson José Éderson
Éderson José Éderson
Centrocampista
Atalanta
Nicola Zalewski
Nicola Zalewski
Esterno sinistro
pubblicità
Atalanta
Mario Pasalic
Mario Pasalic
Trequartista
Atalanta
Kamaldeen Sulemana
Kamaldeen Sulemana
Trequartista
pubblicità
Atalanta
Ademola Lookman
Ademola Lookman
Attaccante

ATALANTA (3-4-2-1) la probabile formazione

Carnesecchi, Djimsiti, Hien, Ahanor, Zappacosta, de Roon, Ederson, Zalewski, Pasalic, Sulemana, Lookman. All. Juric

  • Juric recupera diverse pedine, tra cui Zalewski. Il polacco subito titolare a sinistra, con Zappacosta sulla fascia opposta 
  • Mossa a sorpresa in attacco: nonostante il ritorno di Scamacca, gioca Lookman centravanti con Sulemana e Pasalic a supporto
  • In difesa confermatissimo Ahanor assieme a Hien e Djimsiti

 

Lazio
Ivan Provedel
Ivan Provedel
Portiere
Lazio
Adam Marusic
Adam Marusic
Terzino destro
pubblicità
Lazio
Mario Gila
Mario Gila
Difensore centrale
Lazio
Alessio Romagnoli
Alessio Romagnoli
Difensore centrale
pubblicità
Lazio
Nuno Tavares
Nuno Tavares
Terzino sinistro
Lazio
Matteo Cancellieri
Matteo Cancellieri
Esterno destro
Lazio
Danilo Cataldi
Danilo Cataldi
Centrocampista centrale
Lazio
Mattéo Guendouzi
Mattéo Guendouzi
Centrocampista centrale
pubblicità
Lazio
Toma Basic
Toma Basic
Esterno sinistro
Lazio
Pedro
Pedro
Trequartista
pubblicità
Lazio
Boulaye Dia
Boulaye Dia
Centravanti

LAZIO (4-4-1-1) la probabile formazione

Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Cancellieri, Guendouzi, Cataldi, Basic; Pedro; Dia. All. Sarri

  • Emergenza continua in casa biancoceleste. L'ultimo indisponibile è Castellanos, fermatosi per una lesione muscolare al retto femorale della coscia destra. Al suo posto gioca Dia, con Pedro a sostegno
  • L'uomo del momento è Cancellieri, che gioca largo a destra sulla linea di centrocampo. A sinistra si adatta Basic, torna Guendouzi dopo la squalifica
  • In difesa recuperato Marusic a destra, a sinistra ci sarà Nuno Tavares con Gila e Romagnoli a protezione di Provedel

Serie A: Altre Notizie

Morto Pivatelli, bomber del Bologna anni '50

lutto

L'ex centravanti degli anni '50 aveva 92 anni. Al Bologna dal 1953 al 1960, Pivatelli è...

Dove vedere Roma-Inter

guida tv

La partita Roma-Inter della 7^ giornata di Serie A, si gioca sabato 18 ottobre alle ore 20.45 e...

Sarri: "Lazio? Per altri club non sarei rimasto"

Serie A

Domenica 19 ottobre Atalanta e Lazio si sfidano alle 18 (match da seguire in diretta...

Tudor: "Como finta piccola. Difesa a 4? Forse..."

juve

Dopo la sosta, la stagione della Juve riparte da Como: "Non solo hanno speso molto, ma Fabregas...

Dove vedere Torino-Napoli

guida tv

La partita tra Torino e Napoli della 7^ giornata di Serie A si gioca sabato 18 ottobre alle 18 e...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE