Juric ritrova molta gente dall'infermeria, da Scamacca a Scalvini fino a De Ketelaere e Zalewski. Soltanto il polacco dovrebbe giocare titolare largo a sinistra, in avanti si va verso l'ipotesi Lookman centravanti con Sulemana e Pasalic a supporto. Sarri senza Castellanos, lo sostituirà con Dia e Pedro alle sue spalle. Cancellieri e Basic esterni, tornano Marusic e Guendouzi. Atalanta-Lazio è in diretta domenica 19 ottobre alle 18 su Sky Sport Calcio e NOW
ATALANTA (3-4-2-1) la probabile formazione
Carnesecchi, Djimsiti, Hien, Ahanor, Zappacosta, de Roon, Ederson, Zalewski, Pasalic, Sulemana, Lookman. All. Juric
- Juric recupera diverse pedine, tra cui Zalewski. Il polacco subito titolare a sinistra, con Zappacosta sulla fascia opposta
- Mossa a sorpresa in attacco: nonostante il ritorno di Scamacca, gioca Lookman centravanti con Sulemana e Pasalic a supporto
- In difesa confermatissimo Ahanor assieme a Hien e Djimsiti
LAZIO (4-4-1-1) la probabile formazione
Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Cancellieri, Guendouzi, Cataldi, Basic; Pedro; Dia. All. Sarri
- Emergenza continua in casa biancoceleste. L'ultimo indisponibile è Castellanos, fermatosi per una lesione muscolare al retto femorale della coscia destra. Al suo posto gioca Dia, con Pedro a sostegno
- L'uomo del momento è Cancellieri, che gioca largo a destra sulla linea di centrocampo. A sinistra si adatta Basic, torna Guendouzi dopo la squalifica
- In difesa recuperato Marusic a destra, a sinistra ci sarà Nuno Tavares con Gila e Romagnoli a protezione di Provedel