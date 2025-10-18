Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Como-Juventus, le probabili formazioni della partita di Serie A

Serie A

Tudor pensa alla conferma di Rugani in una difesa a 4 con Kelly favorito su Gatti. In attacco, Jonathan David dovrebbe strappare una maglia da titolare con Yildiz e Conceicao ai lati del 4-3-3. Kuhn è alle prese con un fastidio muscolare. Possibile che il Como torni al 4-3-3 con Vojvoda e Paz esterni d'attacco

LE PROBABILI FORMAZIONI DI SERIE A

Probabili formazioni
Como
Jean Butez
Jean Butez
portiere
Como
Ivan Smolcic
Ivan Smolcic
terzino destro
pubblicità
Como
Diego Carlos
Diego Carlos
difensore centrale
Como
Jacobo Ramón
Jacobo Ramón
difensore centrale
pubblicità
Como
Álex Valle
Álex Valle
terzino sinistro
Como
Maxence Caqueret
Maxence Caqueret
mezzala destra
Como
Máximo Perrone
Máximo Perrone
centrocampista centrale
Como
Lucas da Cunha
Lucas da Cunha
mezzala sinistra
pubblicità
Como
Nico Paz
Nico Paz
esterno destro
Como
Álvaro Morata
Álvaro Morata
attaccante
pubblicità
Como
Mërgim Vojvoda
Mërgim Vojvoda
esterno sinistro

COMO (4-3-3) la probabile formazione

Butez; Smolcic, Diego Carlos, Ramon, Valle; Caqueret, Perrone, Da Cunha; Nico Paz, Morata, Vojvoda. All. Cesc Fabregas

  • Fabregas, che deve scontare il secondo turno di squalifica, è senza due elementi del trio di incursori. Rodriguez resta infatti squalificato mentre Addai è ai box
  • Kuhn è alle prese con un fastidio muscolare. Possibile che il Como torni al 4-3-3 con Vojvoda e Paz esterni d'attacco
  • A quel punto ci sarebbe anche Caqueret nella cerniera di centrocampo mentre là davanti potrebbe toccare ad Alvaro Morata
Juventus
Michele Di Gregorio
Michele Di Gregorio
portiere
Juventus
Pierre Kalulu
Pierre Kalulu
terzino destro
pubblicità
Juventus
Daniele Rugani
Daniele Rugani
difensore centrale
Juventus
Lloyd Kelly
Lloyd Kelly
difensore centrale
pubblicità
Juventus
Andrea Cambiaso
Andrea Cambiaso
terzino sinistro
Juventus
Teun Koopmeiners
Teun Koopmeiners
mezzala destra
Juventus
Manuel Locatelli
Manuel Locatelli
centrocampista centrale
Juventus
Khéphren Thuram
Khéphren Thuram
mezzala sinistra
pubblicità
Juventus
Francisco Conceição
Francisco Conceição
ala destra
Juventus
Jonathan David
Jonathan David
centravanti
pubblicità
Juventus
Kenan Yildiz
Kenan Yildiz
ala sinistra

JUVENTUS (4-3-3) la probabile formazione

Di Gregorio; Kalulu, Rugani, Kelly, Cambiaso; Koopmeiners, Locatelli, Thuram; Conceiçao, David, Yildiz. All. Igor Tudor

  • Bremer si è operato e sarà fuori gioco per un po’. Tudor pensa alla conferma di Rugani in una difesa a 4. Kelly favorito nel ballottaggio con Gatti
  • In mediana KoopmeinersThuram al fianco di Locatelli 
  • Capitolo attacco: David dovrebbe partire dal 1', al suo fianco Conceiçao e Yildiz

Serie A: Altre Notizie

Chivu: "Questa squadra può competere ovunque"

INTER

Tre punti d'oro per i nerazzurri, quarto successo di fila in campionato analizzato a Sky da...

Gasperini: "Una sconfitta che ci insegna qualcosa"

ROMA

Dopo tre vittorie di fila in campionato, i giallorossi si fermano all'Olimpico. Una sconfitta...

Conte: "Troppo bellini, serve più cattiveria"

Serie A

L'allenatore del Napoli commenta la sconfitta di Torino: "Ci siamo messi un po' le scarpe da...

Morto Pivatelli, bomber del Bologna anni '50

lutto

L'ex centravanti degli anni '50 aveva 92 anni. Al Bologna dal 1953 al 1960, Pivatelli è...

Dove vedere Roma-Inter

guida tv

La partita Roma-Inter della 7^ giornata di Serie A, si gioca sabato 18 ottobre alle ore 20.45 e...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE