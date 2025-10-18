Tudor pensa alla conferma di Rugani in una difesa a 4 con Kelly favorito su Gatti. In attacco, Jonathan David dovrebbe strappare una maglia da titolare con Yildiz e Conceicao ai lati del 4-3-3. Kuhn è alle prese con un fastidio muscolare. Possibile che il Como torni al 4-3-3 con Vojvoda e Paz esterni d'attacco
COMO (4-3-3) la probabile formazione
Butez; Smolcic, Diego Carlos, Ramon, Valle; Caqueret, Perrone, Da Cunha; Nico Paz, Morata, Vojvoda. All. Cesc Fabregas
- Fabregas, che deve scontare il secondo turno di squalifica, è senza due elementi del trio di incursori. Rodriguez resta infatti squalificato mentre Addai è ai box
- Kuhn è alle prese con un fastidio muscolare. Possibile che il Como torni al 4-3-3 con Vojvoda e Paz esterni d'attacco
- A quel punto ci sarebbe anche Caqueret nella cerniera di centrocampo mentre là davanti potrebbe toccare ad Alvaro Morata
JUVENTUS (4-3-3) la probabile formazione
Di Gregorio; Kalulu, Rugani, Kelly, Cambiaso; Koopmeiners, Locatelli, Thuram; Conceiçao, David, Yildiz. All. Igor Tudor
- Bremer si è operato e sarà fuori gioco per un po’. Tudor pensa alla conferma di Rugani in una difesa a 4. Kelly favorito nel ballottaggio con Gatti
- In mediana Koopmeiners e Thuram al fianco di Locatelli
- Capitolo attacco: David dovrebbe partire dal 1', al suo fianco Conceiçao e Yildiz