Conte: "Troppo bellini, serve più cattiveria"

L'allenatore del Napoli commenta la sconfitta di Torino: "Ci siamo messi un po' le scarpe da ballerina nel primo tempo, poi nel secondo abbiamo fatto la partita ma dobbiamo essere più cattivi". Sulla prestazione di Lucca: "Deve alzare il livello, la nostra crescita passerà dalla crescita dei nuovi, dobbiamo avere la consapevolezza che stiamo facendo un percorso"

L'allenatore commenta la sconfitta, la seconda consecutiva in trasferta dopo quella di San Siro contro il Milan, subita all'Olimpico contro il Torino: "Ci siamo messi le scarpe da ballerina, eravamo carini da vedere e non ci prendevano, abbiamo avuto un paio di situazione, ma non c'era quell'energia per fare male. Poi l'infortunio che ha permesso al Toro di segnare... - dice ancora Conte - Nella ripresa abbiamo alzato i giri, dobbiamo però migliorare nell'ultimo terzo diventando più efficaci e cattivi. Siamo la squadra con maggior possesso palla in Italia e che stiamo maggiormente nella metà campo avversaria, ma c'è il dato che riguarda il concretizzare e siamo 14esimi. Non puoi tener palla 70 e non fare nemmeno un gol". Problema legato alle assenze? "Non parlo mai delle assenze, non mi piace e non sarebbe giusto nei confronti di chi gioca. I ragazzi danno tutto".

"McTominay e Hojlund non erano a posto, inutile rischiarli" Poi chiarisce i forfait di McTominay e Hojlund che non erano nemmeno in panchina: "Se stavano qua, è perché c'era l'intenzione di impiegarli. Il problema è che McTominay ha messo sei punti sopra la caviglia in un contrasto giovedì, ha provato ad allenarsi ma ha preferito stare in disparte - spiega - Hojlund è arrivato stanco dalla nazionale, lui non stava giocando e ha fatto tutte le gare con noi e anche in Nazionale le ha fatte tutte da quando è al Napoli. Ha avuto un piccolo fastidio al quadricipite. Giochiamo ogni tre giorni, anche un affaticamento diventa un problema. Non ha senso rischiare, abbiamo anche le alternative, meglio un cavallo sano che uno zoppo. Ora vediamo. Io non forzo nessuno, deve essere chiaro. Abbiamo una rosa, abbiamo fatto mercato".

"Subiamo più gol? Facciamo un calcio più aggressivo" Un Napoli che subisce qualche gol in più rispetto alla passata stagione: "Che dobbiamo dire del gol di oggi? C'è stato un rimpallo fortuito e abbiamo messo in porta Simeone, non era una disattenzione o una diagonale mancata. Stiamo facendo un calcio più aggressivo e propositivo, vogliamo fare la partita. La strada per fare un altro step, dobbiamo entrare per dominare le partite. E le altre squadre giocano di rimessa come il Toro. E' inevitabile lasciare qualche spazio, dobbiamo migliorare quando andiamo forte in pressione e nei duelli".