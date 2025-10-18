Dove vedere Torino-Napoli

La partita tra Torino e Napoli della 7^ giornata di Serie A si gioca sabato 18 ottobre alle 18 e sarà in diretta sulla app di DAZN e sul canale DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky

La partita Torino-Napoli, valida per la 7^ giornata di Serie A sarà trasmessa sabato 18 ottobre alle ore 18 in diretta sull’app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q e Sky Glass . Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) e Sky Glass che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all’offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando “Apri DAZN”, comodamente in unico posto e con un unico dispositivo. Su Sky Q e My Sky, la partita è visibile anche sul canale DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky. Per vedere i canali DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area “il mio account” su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere i canali DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Torino e Napoli

Il Napoli è rimasto imbattuto in 19 delle ultime 20 sfide contro il Torino in Serie A (14V, 5N), segnando 40 gol (esattamente due di media); l'unico successo dei granata nel periodo risale al 7 gennaio 2024 (3-0 all'Olimpico Grande Torino). Il Torino è l'avversario contro cui il Napoli ha pareggiato più sfide in Serie A: 56 su 142 precedenti, completano 53 vittorie partenopee e 33 successi granata. Tuttavia, solo una delle ultime nove partite tra le due formazioni in campionato è terminata in pareggio (1-1 l'8 marzo 2024). Il Napoli ha vinto otto delle ultime 10 trasferte contro il Torino in Serie A (1N, 1P), segnando 21 reti nel periodo e mantenendo la porta inviolata in cinque delle ultime sei gare fuori casa contro i granata in campionato.

Il Torino ha subito almeno 13 gol nelle prime sei partite stagionali solo per la terza volta nella sua storia in Serie A, dopo il 2020/21 (16) e il 1958/59 (13). In più, i granata hanno vinto solo una delle ultime 11 partite di campionato (3N, 7P), non segnando alcuna rete in ben sette di queste. Il Torino non ha segnato alcun gol nelle ultime quattro partite casalinghe di campionato e nella sua storia in Serie A non è mai rimasto a secco di gol in cinque gare interne di fila. Il Napoli potrebbe vincere almeno sei delle prime sette partite stagionali di Serie A per la settima volta nella sua storia, l'ultima nel 2021/22 - in tutti i sei precedenti casi i partenopei hanno chiuso il campionato nelle prime tre posizioni in classifica. Il Napoli arriva da due sconfitte fuori casa di fila tra tutte le competizioni (contro Manchester City in Champions League e Milan in Serie A); gli azzurri non registrano più sconfitte consecutive fuori casa in match ufficiali dal periodo tra novembre 2023 e gennaio 2024 (quattro in quel caso con Walter Mazzarri alla guida).