Atalanta-Lazio, dove vedere la partita in tv: gli orariguida tv
La partita Atalanta-Lazio della 7^ giornata di Serie A, si gioca domenica 19 ottobre alle ore 18 e sarà in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW
Dove vedere Atalanta-Lazio in tv
La partita tra Atalanta e Lazio, valida per la 7^ giornata di campionato, si gioca
si gioca domenica 19 ottobre alle ore 18.00 e sarà in diretta su su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Telecronaca Dario Massara, commento Giancarlo Marocchi; a bordocampo Massimiliano Nebuloni e Matteo Petrucci. Dalle 15.30 appuntamento con Sky Sunday Football con Leo Di Bello, Paolo Di Canio, Fernando Orsi, Angelo Carotenuto e Federico Zancan. Dalle 20 e dalle 22.40
pre e postpatita affidato a Sky Calcio Club, con Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Luca Marchegiani, Riccardo Montolivo e Marco Bucciantini. Dalle 20.45, Campo Aperto Serie A con Leo Di Bello, Paolo Assogna, Luca Marchetti e Alessandro Sugoni.
I numeri di Atalanta e Lazio
L’Atalanta ha vinto 38 dei precedenti 114 match contro la Lazio in Serie A (43N, 33P) e solo contro il Bologna (39) vanta più successi nella propria storia nel massimo campionato. Tuttavia, la squadra biancoceleste ha vinto quattro degli ultimi nove incontri con l'Atalanta nel torneo (3N, 2P), tanti quanti nei precedenti 15 contro questa avversaria nella competizione (4N, 7P). Dopo il successo per 1-0 nell’ultima trasferta contro l’Atalanta in campionato, la Lazio potrebbe conquistare due successi esterni di fila contro la Dea in Serie A per la terza volta nella propria storia, dopo esserci riuscita solo tra febbraio e ottobre 2002 (1-0 in entrambi i casi) e tra maggio e agosto 2012 (2-0 e 1-0). L’Atalanta non ha ancora perso un match in questa Serie A registrando due successi e quattro pareggi; solo una volta nella propria storia ha terminato in parità cinque delle prime sette gare stagionali nel massimo campionato (1V, 5N, 1P nel 1977/78). Dall’arrivo di Ivan Juric, l’Atalanta non ha ancora perso alcuna delle sei partite giocate in Serie A (2V, 4N); il tecnico croato è uno dei due soli allenatori rimasti imbattuti in ciascuna delle prime sei gare alla guida della Dea nel massimo campionato, assieme a Giovanni Vavassori, che arrivò fino a otto (5V, 3N). La Lazio ha conquistato quattro punti (1V, 1N) e segnato sei gol nelle ultime due giornate di Serie A, esattamente lo stesso bottino di punti e di reti registrato nelle precedenti 10 partite giocate nel torneo.