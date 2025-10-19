La partita Atalanta-Lazio della 7^ giornata di Serie A, si gioca domenica 19 ottobre alle ore 18 e sarà in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

Dove vedere Atalanta-Lazio in tv

La partita tra Atalanta e Lazio, valida per la 7^ giornata di campionato, si gioca

si gioca domenica 19 ottobre alle ore 18.00 e sarà in diretta su su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Telecronaca Dario Massara, commento Giancarlo Marocchi; a bordocampo Massimiliano Nebuloni e Matteo Petrucci. Dalle 15.30 appuntamento con Sky Sunday Football con Leo Di Bello, Paolo Di Canio, Fernando Orsi, Angelo Carotenuto e Federico Zancan. Dalle 20 e dalle 22.40

pre e postpatita affidato a Sky Calcio Club, con Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Luca Marchegiani, Riccardo Montolivo e Marco Bucciantini. Dalle 20.45, Campo Aperto Serie A con Leo Di Bello, Paolo Assogna, Luca Marchetti e Alessandro Sugoni.