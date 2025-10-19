Il posticipo tra Cremonese e Udinese, in programma lunedì 20 ottobre alle 20.45, chiude la 7^ giornata di Serie A (match da seguire in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW). Per Nicola dubbio sulla destra: Zerbin punta a tornare titolare, l'alternativa è Floriani Mussolini. Finita la squalifica di Okoye, potrebbe riprendersi il posto in porta al posto di Sava. In attacco è favorito Davis per fare coppia con Zaniolo, ma Runjaic potrebbe dare spazio a Bayo
La probabile formazione di Nicola
CREMONESE (3-5-2): Audero; Ceccherini, Baschirotto, Bianchetti; Zerbin, Bondo, Grassi, Vandeputte, Pezzella; Vázquez, Bonazzoli. All. Nicola
- Rispetto all'ultima partita persa contro l'Inter, Audero dovrebbere tornare titolare in porta al posto di Silvestri
- Ballottaggio sulla fascia destra, con Zerbin è in vantaggio su Floriani Mussolini
- Tre pretendenti per due posti in attacco, dove i favoriti sembrano Vázquez e Bonazzoli
La probabile formazione di Runjaic
UDINESE (3-5-2): Okoye; Goglichidze, Kabasele, Solet; Zanoli, Piotrowski, Karlström, Atta, Kamara; Zaniolo, Davis. All. Runjaic
- Okoye ha scontato la squalifica e torna a disposizione di Runjaic, potrebbe tornare titolare in porta al posto di Sava
- In difesa Goglichidze è in vantaggio su Bertola
- In attacco Zaniolo dovrebbe essere affiancato da Davis, ma non è da escludere un impiego di Bayo