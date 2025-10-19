Il posticipo tra Cremonese e Udinese, in programma lunedì 20 ottobre alle 20.45, chiude la 7^ giornata di Serie A (match da seguire in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW). Per Nicola dubbio sulla destra: Zerbin punta a tornare titolare, l'alternativa è Floriani Mussolini. Finita la squalifica di Okoye, potrebbe riprendersi il posto in porta al posto di Sava. In attacco è favorito Davis per fare coppia con Zaniolo, ma Runjaic potrebbe dare spazio a Bayo

