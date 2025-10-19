Esplora tutte le offerte Sky
Cremonese-Udinese, le probabili formazioni del match da seguire LIVE su Sky

Serie A

Il posticipo tra Cremonese e Udinese, in programma lunedì 20 ottobre alle 20.45, chiude la 7^ giornata di Serie A (match da seguire in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW). Per Nicola dubbio sulla destra: Zerbin punta a tornare titolare, l'alternativa è Floriani Mussolini. Finita la squalifica di Okoye, potrebbe riprendersi il posto in porta al posto di Sava. In attacco è favorito Davis per fare coppia con Zaniolo, ma Runjaic potrebbe dare spazio a Bayo

SERIE A: HIGHLIGHTS - CLASSIFICA

Probabili formazioni
Cremonese
Emil Audero
Emil Audero
Portiere
Cremonese
Federico Ceccherini
Federico Ceccherini
Difensore centrale di destra
Cremonese
Federico Baschirotto
Federico Baschirotto
Difensore centrale
Cremonese
Matteo Bianchetti
Matteo Bianchetti
Difensore centrale di sinistra
Cremonese
Alessio Zerbin
Alessio Zerbin
Esterno destro
Cremonese
Warren Bondo
Warren Bondo
Mezzala destra
Cremonese
Alberto Grassi
Alberto Grassi
Centrocampista centrale
Cremonese
Jari Vandeputte
Jari Vandeputte
Mezzala sinistra
Cremonese
Giuseppe Pezzella
Giuseppe Pezzella
Esterno sinistro
Cremonese
Franco Vázquez
Franco Vázquez
Attaccante
Cremonese
Federico Bonazzoli
Federico Bonazzoli
Attaccante

La probabile formazione di Nicola

CREMONESE (3-5-2): Audero; Ceccherini, Baschirotto, Bianchetti; Zerbin, Bondo, Grassi, Vandeputte, Pezzella; Vázquez, Bonazzoli. All. Nicola

  • Rispetto all'ultima partita persa contro l'Inter, Audero dovrebbere tornare titolare in porta al posto di Silvestri
  • Ballottaggio sulla fascia destra, con Zerbin è in vantaggio su Floriani Mussolini
  • Tre pretendenti per due posti in attacco, dove i favoriti sembrano Vázquez e Bonazzoli
Udinese
Maduka Okoye
Maduka Okoye
Portiere
Udinese
Saba Goglichidze
Saba Goglichidze
Difensore centrale di destra
Udinese
Christian Kabasele
Christian Kabasele
Difensore centrale
Udinese
Oumar Solet
Oumar Solet
Difensore centrale di sinistra
Udinese
Alessandro Zanoli
Alessandro Zanoli
Esterno destro
Udinese
Jakub Piotrowski
Jakub Piotrowski
Mezzala destra
Udinese
Jesper Karlström
Jesper Karlström
Centrocampista centrale
Udinese
Arthur Atta
Arthur Atta
Mezzala sinistra
Udinese
Hassane Kamara
Hassane Kamara
Esterno sinistro
Udinese
Nicolò Zaniolo
Nicolò Zaniolo
Attaccante
Udinese
Keinan Davis
Keinan Davis
Attaccante

La probabile formazione di Runjaic

UDINESE (3-5-2): Okoye; Goglichidze, Kabasele, Solet; Zanoli, Piotrowski, Karlström, Atta, Kamara; Zaniolo, Davis. All. Runjaic

  • Okoye ha scontato la squalifica e torna a disposizione di Runjaic, potrebbe tornare titolare in porta al posto di Sava
  • In difesa Goglichidze è in vantaggio su Bertola
  • In attacco Zaniolo dovrebbe essere affiancato da Davis, ma non è da escludere un impiego di Bayo

CALCIO: SCELTI PER TE